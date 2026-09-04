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सहदेव को कैसे मिला ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान? मस्तिष्क का टुकड़ा खाते ही जान लिया महाभारत का भविष्य, पांडु की आखिरी इच्छा से जुड़ी है कथा

Mahabharat untold Story: महाभारत के पांचों पांडवों में सहदेव को सबसे शांत और गंभीर माना जाता है. एक प्रचलित कथा के अनुसार, सहदेव को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान किसी गुरु या तपस्या से नहीं, बल्कि अपने पिता पांडु के मस्तिष्क का एक टुकड़ा खाने से मिला था? पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 3:00:32 PM IST

सहदेव को कैसे मिला ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान?
सहदेव को कैसे मिला ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान?


Mahabharat untold Story: पांडव और कौरव आपस में भाई थे, लेकिन दुर्योधन ने सत्ता के लालच में कभी उन्हें अपना परिवार नहीं माना. यहीं से दोनों में दुश्मनी की शुरुआत हुई थी. कौरवों में दुर्योधन तो पांडवों में सबसे बड़े योद्धा अर्जुन थे. लेकिन, महाभारत के पांचों पांडवों में सहदेव को सबसे शांत और गंभीर माना जाता है. एक प्रचलित कथा के अनुसार, सहदेव को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान किसी गुरु या तपस्या से नहीं, बल्कि अपने पिता पांडु के मस्तिष्क का एक टुकड़ा खाने से मिला था? 

कहा जाता है कि पांडु की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार होने से पहले एक ऐसी घटना हुई, जिसने सहदेव को भविष्य का ज्ञाता बना दिया. यही वजह है कि उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध की कई घटनाओं का पहले से ज्ञान था. हालांकि, यह कथा मूल संस्कृत महाभारत के बाद की लोककथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में प्रचलित है. अब सवाल है कि आखिर, पांडु की आखिरी इच्छा क्या थी? मस्तिष्क का टुकड़ा खाते ही कैसे बदल गया सहदेव का जीवन? क्या सच में सहदेव भविष्य जानते थे? पढ़िए रोचक कथा-

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पांडु की आखिरी इच्छा क्या थी?

लोककथा के अनुसार, पांडु को अपने जीवन के अंतिम समय में यह इच्छा थी कि उनके पुत्र उनके शरीर का कोई हिस्सा ग्रहण करें, ताकि उन्हें उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ मिल सके. हालांकि, कथा के अलग-अलग संस्करणों में इस इच्छा और शरीर के हिस्से को लेकर अंतर मिलता है. एक प्रचलित संस्करण में कहा जाता है कि, पांडु ने अपने पुत्रों से कहा था कि उनके मस्तिष्क में जीवन का गहरा ज्ञान छिपा है. उनके निधन के बाद जब पांडव अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी सहदेव की नजर पांडु के मस्तिष्क के एक टुकड़े पर पड़ी.

मस्तिष्क का टुकड़ा खाते ही बदला सहदेव का जीवन

कहानी के अनुसार, सहदेव ने उस टुकड़े को खा लिया. जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें असाधारण ज्ञान प्राप्त होने लगा. लोककथा के एक संस्करण में कहा जाता है कि, उन्होंने पांडु के मस्तिष्क के तीन टुकड़े खाए और हर टुकड़े के साथ उन्हें अलग-अलग काल का ज्ञान प्राप्त हुआ. पहला टुकड़ा खाने पर उन्हें भूतकाल, दूसरा खाने पर वर्तमान और तीसरा खाने पर भविष्य का ज्ञान मिल गया. देखते ही देखते सहदेव को घटनाओं की ऐसी जानकारी होने लगी, जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता था. यहीं से उन्हें महाभारत का भविष्य जानने वाला पांडव बताया जाने लगा.

फिर सहदेव ने सबको क्यों नहीं बताया?

कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है. कहा जाता है कि, सहदेव को भविष्य की घटनाओं का ज्ञान तो था, लेकिन वह सब कुछ अपनी इच्छा से किसी को बता नहीं सकते थे. कुछ लोककथाओं में भगवान श्रीकृष्ण को इस रहस्य की जानकारी होने की बात कही जाती है. मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण ने सहदेव को आदेश दिया था कि वे भविष्य की घटनाओं का खुलासा नहीं करेंगे. यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे. इसी कारण सहदेव महाभारत युद्ध के विनाशकारी परिणामों से परिचित होने के बावजूद मौन रहे.

क्या सच में सहदेव भविष्य जानते थे?

महाभारत में सहदेव को बुद्धिमान, विद्वान और ज्योतिष का जानकार बताया जाने की परंपरा जरूर मिलती है, लेकिन पांडु के मस्तिष्क का टुकड़ा खाने से उन्हें भविष्य का ज्ञान मिला, यह प्रसंग मूल महाभारत का प्रमाणित हिस्सा नहीं माना जाता. यह कथा मुख्य रूप से लोकपरंपराओं में सुनाई जाती है और अलग-अलग क्षेत्रों में इसके विवरण भी बदल जाते हैं. इसलिए इसे धार्मिक लोककथा या मान्यता के रूप में देखना उचित है, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं.

Tags: DharmMahabharat Storyreligion news
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