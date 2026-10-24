श्रीकृष्ण के चरणों में सहदेव ने क्यों काटकर चढ़ा दी अपनी उंगली? शिशुपाल वध से जुड़ी मान्यता, जानें महाभारत कथा का रहस्य

Sahadeva and Sri Krishna story: महाभारत की कहानियों में पांडवों की वीरता और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के अनेक प्रसंग मिलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सहदेव से जुड़ी उस कथा के बारे में सुना है, जिसमें उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में अपनी उंगली अर्पित कर दी थी? इस कहानी को शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ के प्रसंग से जोड़कर सुनाया जाता है. मान्यता है कि, भगवान श्रीकृष्ण के प्रति सहदेव की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने उनके सम्मान के लिए बड़ा त्याग करने का संकल्प लिया. आइए जानते हैं इस कथा के पीछे की मान्यता और शिशुपाल वध से इसका क्या संबंध बताया जाता है. पढ़िए रोचक कथा-

राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को मिला सर्वोच्च सम्मान

महाभारत के सभापर्व में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है. इस आयोजन में अनेक राजा, ऋषि और गणमान्य अतिथि शामिल हुए थे. जब सभा में सबसे पहले सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का चयन किया गया, तो भीष्म पितामह ने भगवान श्रीकृष्ण का नाम सुझाया. उनके अनुसार, श्रीकृष्ण अपने गुणों, पराक्रम और महान कार्यों के कारण इस सम्मान के योग्य थे. सभा में उपस्थित चेदि नरेश शिशुपाल को यह निर्णय स्वीकार नहीं हुआ. वह श्रीकृष्ण का अपमान करने लगा और उनके विरुद्ध कटु वचन कहने लगा. इसको लेकर यज्ञ सभा में विवाद खड़ा हो गया.

शिशुपाल का वध कैसे हुआ?

पौराणिक कथा के अनुसार, शिशुपाल की माता को श्रीकृष्ण ने वचन दिया था कि वह उसके सौ अपराधों को क्षमा करेंगे. लेकिन, जब शिशुपाल ने मर्यादा की सीमा पार कर दी, तो श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया. महाभारत के सभापर्व में इस घटना का विस्तार से वर्णन है. यह प्रसंग श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा, धैर्य और धर्म की रक्षा से जुड़ा माना जाता है. शिशुपाल के वध के बाद सभा में उपस्थित लोगों ने श्रीकृष्ण की शक्ति और महत्ता को स्वीकार किया था.

सहदेव ने उंगली क्यों चढ़ाई?

सहदेव पांडवों में सबसे छोटे भाई थे. महाभारत की परंपरा में उन्हें बुद्धिमान और ज्योतिष ज्ञान रखने वाला बताया गया है. कुछ लोककथाओं और बाद में प्रचलित कथात्मक संस्करणों में सहदेव द्वारा श्रीकृष्ण के चरणों में अपनी उंगली अर्पित करने का प्रसंग सुनाया जाता है. इसे भगवान के प्रति उनकी भक्ति, समर्पण और सम्मान के प्रतीक के रूप में समझा जाता है. हालांकि, महाभारत के प्रमुख संस्कृत पाठों में शिशुपाल वध के प्रसंग के साथ सहदेव द्वारा अपनी उंगली काटकर श्रीकृष्ण को चढ़ाने की घटना का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है.