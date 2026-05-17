Sabarimala Darshan Booking: सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले, अब बिना स्लॉट बुकिंग नहीं मिलेगा दर्शन! जानिए पूरा तरीका

Sabarimala Temple: केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के कपाट एडवम माह की विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. मंदिर में गुरुवार शाम पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना शुरू हुई. तंत्री कंदर महेश मोहनार की मौजूदगी में शाम 5 बजे मंदिर के द्वार खोले गए और दीप प्रज्वलित किया गया. इसके बाद अठारहवीं पवित्र सीढ़ी के नीचे स्थित गहरे कुएं में अग्नि अर्पित की गई.

एडवम माह के पहले दिन सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई. यह विशेष पूजा पांच दिनों तक चलेगी और मंदिर 19 मई की रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद प्रतिष्ठा दिवस पूजा के लिए मंदिर 25 मई को फिर से खोला जाएगा, जबकि 26 मई को प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा.

एडवम माह में विशेष पूजा का आयोजन

मलयालम कैलेंडर के अनुसार एडवम या इडावम वर्ष का दसवां महीना माना जाता है, जिसकी शुरुआत आमतौर पर मई के मध्य में होती है. इस दौरान सबरीमाला मंदिर में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है.मंदिर प्रशासन के अनुसार एडवम माह के पहले दिन से दीपाराधना के बाद अठारहवीं पवित्र सीढ़ी पर विशेष पाडी पूजा भी की जाएगी. यह पूजा नियमित मासिक पूजा के अतिरिक्त होगी.

दर्शन के लिए स्लॉट बुकिंग जरूरी

इस बार मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए वर्चुअल कतार यानी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराना अनिवार्य होगा. बिना ऑनलाइन बुकिंग के किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.देवस्वम बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं.

ऐसे करें सबरीमाला दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग

अगर आप सबरीमाला मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

Step 1:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

[Sabarimala Online Services](https://www.sabarimalaonline.org?utm_source=chatgpt.com)

Step 2:

अगर पहली बार वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो Register पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं. इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, फोटो और पहचान पत्र की जानकारी भरनी होगी.

Step 3:

जिन लोगों का पहले से अकाउंट बना हुआ है, वे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं.

Step 4:

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर पूजा और दर्शन से जुड़ा कैलेंडर दिखाई देगा. यहां अपनी पसंद की तारीख और स्लॉट चुनें.

Step 5:

एक अकाउंट से कई लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की फोटो और आईडी प्रूफ देना जरूरी होगा.

Step 6:

श्रद्धालु चाहें तो अरवाना और अप्पम जैसे प्रसाद की बुकिंग भी पहले से कर सकते हैं.

Step 7:

सारी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें. बुकिंग पूरी होने के बाद एक कूपन स्क्रीन पर दिखाई देगा.

Step 8:

इस कूपन को PDF में डाउनलोड करें और मोबाइल में सेव या प्रिंट जरूर निकाल लें.

Step 9:

दर्शन के समय वही मूल पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा, जिसका इस्तेमाल बुकिंग के दौरान किया गया था.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

वर्चुअल कतार कूपन के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा

पंपा और नीलाक्कल में जांच के दौरान कूपन दिखाना जरूरी होगा

ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह मुफ्त है

यात्रा से पहले स्लॉट और तारीख जरूर चेक करें