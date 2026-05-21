Home > धर्म > Surya Grahan 2026: कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण? यहां जानें सही तारीख और समय; इन देशों में दिखेगा साफ

Surya Grahan 2026: कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण? यहां जानें सही तारीख और समय; इन देशों में दिखेगा साफ

Surya Grahan 2026: वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी काफी जरूरी है. वहीं बता दें कि ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का होना अशुभ माना जाता है; इसलिए, इस दौरान शुभ काम करने की मनाही होती है.

By: Heena Khan | Published: May 21, 2026 9:24:26 AM IST

2026-2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण?
2026-2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण?


Surya Grahan 2026: वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी काफी जरूरी है. वहीं बता दें कि ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का होना अशुभ माना जाता है; इसलिए, इस दौरान शुभ काम करने की मनाही होती है. सिर्फ यही नहीं बल्कि  ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ और प्रार्थना करने से भी मना किया जाता है. इतना ही नहीं देवी-देवताओं की मूर्तियों को छूने से से बचने की सलाह दी जाती है. खास बात ये है कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को हुआ था, और अब दूसरा सूर्य ग्रहण अगस्त में होने जा रहा है. चलिए जान लेते हैं कि दूसरा सूर्य ग्रहण किस तारीख को है. 

दूसरे सूर्य ग्रहण की तारीख और समय 

जानकारी के मुताबिक साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 को लगने वाला है, जो श्रावण अमावस्या (श्रावण महीने की अमावस्या) के दिन होगा. ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 बजे शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे खत्म होगा. यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कर्क राशि (कर्क राशि) और आश्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा.

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इन देशों में दिखेगा ग्रहण 

बता दें कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, रूस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के देशों, अटलांटिक महासागर, फ्रांस, ब्रिटेन, ज़्यादातर यूरोपीय देशों और इटली में दिखाई देगा. 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण पर सूतक काल (अशुभ समय) लागू नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल तभी मान्य माना जाता है, जब ग्रहण किसी के अपने क्षेत्र में नंगी आँखों से दिखाई दे. चूंकि इस मामले में सूतक काल लागू नहीं होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ या धार्मिक अनुष्ठान को करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और इस पूरे समय मंदिरों के द्वार भी खुले रहेंगे.

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Tags: Surya Grahansurya grahan 2026surya grahan date
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