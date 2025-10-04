रुकावट होगी दूर और कार्यों में भी मिलेगी सफलता, अगर घर से निकलते समय देख लिया ये शकुन !
रुकावट होगी दूर और कार्यों में भी मिलेगी सफलता, अगर घर से निकलते समय देख लिया ये शकुन !

आज के समय में शकुन और अपशकुन जैसे शब्दों से भला कौन नहीं परिचित है, ये वे शब्द हैं जिनको सुनते ही मन को अज्ञात भय सताने लगता है, तो कभी मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है. दरअसल हमारे आस-पास होने वाली घटना, शारीरिक नैसर्गिक प्रक्रिया और स्वप्न को शकुन-अपशकुन से जोड़ा जाता है. किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले छींक आना, बिल्ली का रास्ता काटना आदि घटनाओं को अपशकुन माना गया है. ठीक उसी तरह घर के बाहर जाने से पहले घंटी या शंख की आवाज सुनाई देना, कांच टूटना आदि बातों को शकुन से जोड़ा जाता है. सदियों से  शकुन-अपशकुन से जुड़ी बातों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता आ रहा है. आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से  ऐसी कई बातों को सुना होगा, जिनके घटित होने पर उन्होंने कभी आपको सचेत रहने की सलाह दी तो कभी अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार होने के लिए भी कहा. आइए इस लेख के माध्यम से ऐसी ही शकुन-अपशकुन से जुड़ी कुछ बातों और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 4, 2025 2:53:31 PM IST

cow and calf
cow and calf

आज के समय में शकुन और अपशकुन जैसे शब्दों से भला कौन नहीं परिचित है, ये वे शब्द हैं जिनको सुनते ही मन को अज्ञात भय सताने लगता है, तो कभी मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है. दरअसल हमारे आस-पास होने वाली घटना, शारीरिक नैसर्गिक प्रक्रिया और स्वप्न को शकुन-अपशकुन से जोड़ा जाता है. किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले छींक आना, बिल्ली का रास्ता काटना आदि घटनाओं को अपशकुन माना गया है. ठीक उसी तरह घर के बाहर जाने से पहले घंटी या शंख की आवाज सुनाई देना, कांच टूटना आदि बातों को शकुन से जोड़ा जाता है. सदियों से  शकुन-अपशकुन से जुड़ी बातों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता आ रहा है. आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से  ऐसी कई बातों को सुना होगा, जिनके घटित होने पर उन्होंने कभी आपको सचेत रहने की सलाह दी तो कभी अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार होने के लिए भी कहा. आइए इस लेख के माध्यम से ऐसी ही शकुन-अपशकुन से जुड़ी कुछ बातों और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं.

शव यात्रा दिखना

रास्ते में अर्थी का दिखना शकुन शास्त्र में शुभ संकेत माना गया है. माना जाता है कि शव यात्रा देखने से कार्यों में आने वाली रुकावटें खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति के काम जल्दी पूरे हो जाते हैं.

मोरपंख का दिखना

घर से निकलते समय अगर आपको रास्ते में कहीं मोर पंख पड़ा मिल जाए, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है, इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि आने वाली है.

दूध पीता हुआ बछड़ा दिखाई देना

व्यक्ति को काम पर जाते समय गाय या फिर दूध पीता हुआ गाय का बछड़ा दिखाई देता है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है.

नेवला दिखाई देना

आप सोकर उठे हों और उसी समय आपको नेवला दिख जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है, जल्दी ही आपको रुका हुआ या फिर गुप्त धन मिलता है.

मधुपान करते हुए देखना

प्रत्यक्ष रुप से घटित हो रही घटनाओं के साथ कुछ स्वप्न भी शकुन और अपशकुन का संकेत देते है. यदि आप सपने में खुद को मधुपान करते हुए देखते है तो यह एक शकुन सूचक है, जिसका अर्थ है कि शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है और आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा.

देवी-देवता की मूर्ति या चित्र खंडित होना 

घर में किसी देवी- देवता की मूर्ति अथवा चित्र का खंडित हो जाना, अपशकुन माना जाता है. मूर्ति की साफ सफाई या मूर्ति को उसके स्थान पर रखने के दौरान वह अचानक से गिर कर या हाथ से छूट कर टूट जाती है, तो यह घटना भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी की तरफ इशारा करती है.

रोने की आवाज सुनाई देना

कुत्ते, बिल्ली के रोने की आवाज का सुनाई देना, यह अपशकुन का संकेत है. इस तरह की आवाज सुनाई देने पर रिश्तेदार, पड़ोसी या मोहल्ले में कष्ट (मृत्यु) की संभावना रहती है.

खाली बाल्टी दिखाई देना

घर से निकलते समय खाली बाल्टी दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है. आप जिस उद्देश्य से घर के बाहर जा रहें है उस कार्य के पूरे होने की संभावना कम हो जाती है.

