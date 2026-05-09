Home > धर्म > पंच केदार के इस रहस्यमयी धाम के खुलने का इंतजार खत्म, 18 मई को खुलेंगे कपाट, जानिए रुद्रनाथ मंदिर की अनोखी कथा

पंच केदार के इस रहस्यमयी धाम के खुलने का इंतजार खत्म, 18 मई को खुलेंगे कपाट, जानिए रुद्रनाथ मंदिर की अनोखी कथा

Rudranath Temple: उत्तराखंड की पवित्र वादियों में एक बार फिर भक्ति और आस्था का माहौल बनने जा रहा है. पंच केदार के चौथे धाम माने जाने वाले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. आइए जानते है रुद्रनाथ मंदिर की अनोखी कथा के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 9, 2026 3:36:16 PM IST

18 मई 2026 को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट
18 मई 2026 को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट


Rudranath Temple: उत्तराखंड की पवित्र वादियों में एक बार फिर भक्ति और आस्था का माहौल बनने जा रहा है. पंच केदार के चौथे धाम माने जाने वाले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. उत्तराखंड की पवित्र वादियों में एक बार फिर भक्ति और आस्था का माहौल बनने जा रहा है. पंच केदार के चौथे धाम माने जाने वाले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे.

इन दिनों उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार मौसम खराब बना हुआ है. भारी बर्फबारी के चलते कई रास्ते बर्फ से ढक गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रुद्रनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं. जल्द ही रुद्रप्रयाग और चमोली की ओर जाने वाले मार्गों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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पारंपरिक विधि-विधान के साथ खुलेंगे कपाट

हर साल की तरह इस बार भी मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ खोले जाएंगे. स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और मंदिर समिति यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं. सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है.

क्या है पंच केदार की मान्यता?

उत्तराखंड में भगवान शिव के पांच प्रमुख मंदिरों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है. इनमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिर शामिल हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हिमालय पहुंचे थे. कहा जाता है कि भगवान शिव उनसे नाराज होकर अलग-अलग रूपों में इन स्थानों पर प्रकट हुए थे. बाद में पांडवों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया.स्कंद पुराण के केदारखंड में भी पंच केदार का विशेष उल्लेख मिलता है. रुद्रनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भगवान शिव के स्वयंभू मुख स्वरूप की पूजा की जाती है. श्रद्धालु यहां भगवान नीलकंठ महादेव के रूप में शिव की आराधना करते हैं.

 घने जंगलों के बीच कठिन यात्रा

रुद्रनाथ धाम की यात्रा पंच केदारों में सबसे कठिन यात्राओं में मानी जाती है. श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 20 से 22 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. यह रास्ता घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत बुग्यालों से होकर गुजरता है. यात्रा के दौरान पन्नार और ल्युटी जैसे हरे-भरे घास के मैदान श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं.इस कठिन ट्रैक से गुजरते हुए भक्तों को नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की विशाल चोटियों के अद्भुत दर्शन भी होते हैं, जो यात्रा को और अधिक दिव्य बना देते हैं.

 भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन अलर्ट

चमोली और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है. बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और रुद्रनाथ ट्रैक पर इस समय मोटी बर्फ जमी हुई है. हालांकि प्रशासन जल्द ही यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू करेगा.श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी ताकि समय रहते सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा सकें. हालांकि भारी बर्फबारी के कारण निरीक्षण टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

Tags: Panch KedarRudranath TempleRudranath Yatra 2026Uttarakhand Temple News
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