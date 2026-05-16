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Rules for Making Rotis:  रोटी बनाते समय इन गलतियों से बचना जरूरी, वरना घर से रूठ सकती है बरकत

Rules for Making Rotis: वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोटियां गिनकर बनाना, थाली में 3 रोटियां परोसना, बासी आटे का इस्तेमाल करना और रसोई के बर्तनों को गंदा छोड़ना अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इन छोटी-छोटी गलतियों का असर घर की सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर पड़ सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 2:39:31 PM IST

रसोई में की गई छोटी चूक बन सकती है आर्थिक संकट की वजह
रसोई में की गई छोटी चूक बन सकती है आर्थिक संकट की वजह


Rules for Making Rotis: किचन को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार की सेहत, ऊर्जा और खुशहाली जुड़ी होती है. रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि इसे मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है. ऐसे में रसोई से जुड़े कुछ नियम और परंपराएं लंबे समय से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं. अक्सर महिलाएं रोजमर्रा की भागदौड़ में रोटी बनाते समय कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देती हैं, जिन्हें वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि इन गलतियों का असर घर की आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं रोटियां बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

रोटियां गिनकर बनाना क्यों माना जाता है अशुभ?

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार रोटियों की गिनती करके उन्हें बनाना शुभ नहीं माना जाता. इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं.

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मां अन्नपूर्णा का अनादर

हिंदू धर्म में अन्न को देवता के समान माना गया है. मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति रोटियां गिनकर बनाता है तो यह मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है. ऐसा करने से धीरे-धीरे घर की बरकत कम होने लगती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना गया है. रोटियों की गिनती करने से इन ग्रहों की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इससे परिवार में तनाव, विवाद और मानसिक अशांति बढ़ने की संभावना रहती है.

धन वृद्धि में आती है रुकावट

ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिन घरों में रोटियां गिनकर बनाई जाती हैं, वहां धन संचय में बाधा आती है. घर में आमदनी होने के बावजूद बचत नहीं हो पाती और आर्थिक तंगी बनी रहती है. रोटी बनाते और परोसते समय इन बातों का रखें ध्यान-

थाली में एक साथ 3 रोटियां न परोसें

पुरानी मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति की थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखनी चाहिए. माना जाता है कि तीन रोटियां मृतक के भोग से जुड़ी होती हैं. यही वजह है कि जीवित व्यक्ति को 1, 2 या 4 रोटियां परोसना शुभ माना जाता है.

पहली और आखिरी रोटी का विशेष महत्व

हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की परंपरा काफी पुरानी है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर के वास्तु दोष कम होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

मेहमान से रोटियों की गिनती पूछना अशुभ

घर आए मेहमान या परिवार के किसी सदस्य से यह पूछना कि “आप कितनी रोटियां खाएंगे?” शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि रोटियां गिनकर खिलाना खाने वाले और खिलाने वाले दोनों के लिए अपमानजनक और अशुभ होता है. भोजन हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ परोसना चाहिए.

बासी आटे का इस्तेमाल करने से बचें

कई घरों में रात का बचा हुआ आटा सुबह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना गया है. कहा जाता है कि बासी आटा राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है. इसके अलावा यह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है.

तवे को गंदा या खाली न छोड़ें

रोटी बनाने के बाद तवे को बिना साफ किए छोड़ना भी अशुभ माना गया है. रसोई का तवा हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. मान्यता है कि गंदा तवा घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है. इसलिए इस्तेमाल के बाद तवे को साफ करके सही स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है.

Tags: rules for making rotisVastu Shastra
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