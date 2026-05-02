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May Panchak 2026: मई में रोग पंचक देने वाला है दस्तक! हो जाएं सावधान,जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

Rog Panchak May 2026: ज्येष्ठ महीने की शुरुवात बस होने ही वाली है,इस महीने के शुरुवात में ही रोग पंचक का योग बन रहा है.आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं, रोग पंचक क्या होता है व इसकी शुरुवात कब से हो रही है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 2, 2026 1:45:34 PM IST

रोग पंचक मई 2026
रोग पंचक मई 2026


Rog Panchak May 2026: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक ऐसा समय माना जाता है, जब कुछ कार्यों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. नक्षत्रों की गणना के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें अंतिम पांच-धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती,कहलाते हैं. जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से होकर कुंभ और मीन राशि में संचरण करता है, तब पंचक की स्थिति बनती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार मई 2026 में ज्येष्ठ मास के दौरान पंचक की शुरुआत 10 मई, रविवार को दोपहर 12:08 बजे से होगी और यह 14 मई, गुरुवार की रात 10:34 बजे तक प्रभावी रहेगा. चूंकि इस बार पंचक की शुरुआत रविवार से हो रही है, इसलिए इसे ‘रोग पंचक’ कहा जाता है. अलग-अलग वार में शुरू होने वाले पंचक के नाम और प्रभाव भी भिन्न माने जाते हैं.

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रोग पंचक क्या होता है? (Rog Panchak  May 2026)

पंचक के पांच प्रकारों में ‘रोग पंचक’ को अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील माना जाता है. इसका संबंध खासतौर पर स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इस अवधि में शरीर कमजोर महसूस कर सकता है, पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं या मानसिक तनाव बढ़ सकता है.कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि विशेष नक्षत्रों के दौरान रोगों का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है.

 किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क?

हालांकि यह अवधि सभी के लिए सतर्क रहने की मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है.जैसे-पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मानसिक तनाव या एंग्जायटी से प्रभावित व्यक्ति, और वे लोग जिनकी दिनचर्या में अत्यधिक भागदौड़ या यात्रा शामिल है. ऐसे लोगों को इस दौरान अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: May Panchak Dates 2026Panchak in AstrologyRog Panchak 2026Rog Panchak Effects
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