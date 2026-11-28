महर्षि दधीचि प्राचीन काल के महान ऋषियों में से एक थे. हिंदू धर्मग्रंथों में उनका नाम एक बड़े बलिदान के लिए याद किया जाता है. उन्होंने देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दी थीं, ताकि उनसे बिजली के समान शक्तिशाली अस्त्र ‘वज्र’ बनाया जा सके. इस अस्त्र की मदद से देवताओं ने असुर वृत्रासुर का वध किया था. ऋषि दधीचि की यह कथा केवल युद्ध या वीरता की नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ भावना की मिसाल है. उन्होंने धर्म की रक्षा और संसार की भलाई के लिए अपने शरीर तक का मोह छोड़ दिया. महाभारत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित यह प्रसंग आज भी सिखाता है कि दूसरों की भलाई और सही उद्देश्य के लिए किया गया त्याग कितना बड़ा हो सकता है.

ऋषि दधीचि ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए?

देवताओं के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी. शक्तिशाली असुर वृत्रासुर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने लगा था. उसे मिले वरदानों के कारण हराना लगभग नामुमकिन था. देवराज इंद्र के पास भी ऐसा कोई अस्त्र नहीं था, जिससे उसका मुकाबला किया जा सके. तब देवताओं को पता चला कि वृत्रासुर का वध करने के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र ‘वज्र’ बनाना होगा, जिसके लिए किसी महान तपस्वी ऋषि की अस्थियों की जरूरत थी.

इसके बाद इंद्र समेत सभी देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और उनसे अपनी अस्थियों का दान मांगा. देवताओं ने बताया कि उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का अंत संभव है. यह जानते हुए भी कि इस दान के लिए उन्हें अपने प्राण त्यागने होंगे, देवताओं ने उनसे संसार की रक्षा के लिए बलिदान देने की विनती की.

वज्र से राक्षस का वध किया

महर्षि दधीचि ने देवताओं की परेशानी समझते हुए बिना किसी झिझक के अपनी अस्थियां दान करने का फैसला किया. उनके लिए संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना अपने जीवन से बढ़कर थी. उन्होंने योग और ध्यान के जरिए अपने प्राण त्याग दिए. इसके बाद उनका शरीर पीछे रह गया और देवताओं ने उनकी अस्थियां दिव्य शिल्पकार त्वष्टा को सौंप दीं.

त्वष्टा ने ऋषि दधीचि की अस्थियों से शक्तिशाली अस्त्र ‘वज्र’ तैयार किया. इसके बाद देवराज इंद्र ने इसी वज्र से वृत्रासुर पर हमला कर उसका वध कर दिया. इस तरह महर्षि दधीचि के महान बलिदान से देवताओं को जीत मिली और तीनों लोकों में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हुई.

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