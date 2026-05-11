Home > धर्म > पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार

पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार

Marital Problems Solution: पति-पत्नी के रिश्ते में जब तनाव, बहस और दूरियां बढ़ने लगती हैं तो इसका असर पूरे परिवार की खुशियों पर पड़ता है. कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देती हैं. आइए जानते हैं वे खास उपाय जिनसे वैवाहिक जीवन में फिर से मिठास लौट सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 11, 2026 4:12:20 PM IST

पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? भोलेनाथ को चढ़ाएं ये चीजें
पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? भोलेनाथ को चढ़ाएं ये चीजें


Marital Problems Solution: पति-पत्नी के रिश्ते में जब तनाव, बहस और दूरियां बढ़ने लगती हैं तो इसका असर पूरे परिवार की खुशियों पर पड़ता है. कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देती हैं. हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से शिव-गौरी की आराधना करने से दांपत्य जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.

कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श वैवाहिक जीवन के प्रतीक हैं. ऐसे में यदि पति-पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया हो या रिश्ते में तनाव बना रहता हो, तो सोमवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से लाभ मिल सकता है. आइए जानते हैं वे खास उपाय जिनसे वैवाहिक जीवन में फिर से मिठास लौट सकती है.

You Might Be Interested In

 सोमवार को जरूर करें ये खास उपाय

पंचामृत से करें शिवलिंग का अभिषेक

सोमवार की सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, दही और शहद से अभिषेक करें. इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है.धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से पति-पत्नी के बीच की नाराजगी और तनाव कम होता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है.

 शिवलिंग पर चढ़ाएं रुद्राक्ष

वैवाहिक सुख के लिए सोमवार को शिवलिंग पर गौरी-शंकर रुद्राक्ष या पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करना शुभ माना जाता है.कहा जाता है कि यह उपाय रिश्तों को मजबूत बनाता है और पति-पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ती है.

सोमवार को करें इस मंत्र का जाप

पूजा के दौरान रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें-

‘हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया.
तथा मां कुरु कल्याणी कान्त कान्तां सुदुर्लभाम्॥’

कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मजबूती बढ़ती है.

विवाह के लिए करें ये उपाय

अगर शादी में बार-बार रुकावट आ रही हो या मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल रहा हो, तो सोमवार के दिन ये उपाय किए जा सकते हैं-

  •  शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करें
  •  16 सोमवार का व्रत रखें
  •  शिव मंदिर में बूंदी के 11 लड्डू चढ़ाएं
  •  पूजा के बाद प्रसाद जरूरतमंदों में बांट दें

धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों से विवाह के योग मजबूत होते हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Marital Problems SolutionMonday Remediesshivling pujaSomwar Upay
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026
पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार
पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार
पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार
पति-पत्नी में बढ़ रही है दूरी? सोमवार को भोलेनाथ को चढ़ाएं ये 4 चीजें, रिश्ते में लौटेगा प्यार