Lord Krishna Shown With Mustache: तमिलनाडु के चेन्नई शहर के त्रिप्लिकेन (थिरुवल्लिकेनी) क्षेत्र में स्थित पार्थसारथी मंदिर एक अद्भुत स्थान है. यहां पर भगवान नरसिंह, श्री योग नरसिंह, भगवान गजेंद्र वरद, भगवान चक्रवर्ती तिरुमगन, भगवान रंगनाथ, देवी वेदवल्ली और देवी अंडाल के भव्य मंदिर स्थित हैं. इस मंदिर की महिमा यह है कि यह ‘वैष्णव दिव्य देशों’ (Vaishnava Divya Desams) में से एक है. यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान मूंछों के साथ विराजमान हैं. इसका विशेष महत्व यह है कि यहां भगवान विष्णु ‘पार्थसारथी’ के रूप में भी स्थित हैं. ‘पार्थ’ अर्जुन का एक नाम है और ‘सारथी’ का अर्थ है रथ चलाने वाला. महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे.

मूंछों वाले इस अवतार के कारण अक्सर ‘मीसाई पेरुमल’ (Meesai Perumal) कहा जाता है. वो यहां अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ विराजमान हैं. साथ ही इस अवतार में भगवान (पेरुमल) ने अपने हाथ में चक्र नहीं धारण किया हुआ है. मंदिर के पास एक पवित्र सरोवर है, जिसमें 5 पवित्र कुएं हैं. कहा जाता है कि यहां का जल गंगा नदी के जल से भी अधिक पवित्र है. मुख्य देवता भगवान पार्थसारथी के चेहरे पर कई घाव दिखाई देते हैं जो महाभारत के युद्ध में भीष्म के बाणों से लगे थे. ये वे घाव हैं जो उन्होंने अर्जुन की रक्षा करते समय सहे थे.

वैष्णव संतों पेरियालवार, तिरुमंगई आलवार और तिरुमलिझाई आलवार ने इस महान मंदिर की स्तुति में पद (पाशुरम) गाए हैं. कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से श्री त्यागराज और श्री मुथुस्वामी दीक्षितार ने भी भगवान की स्तुति की है. तिरुवल्लिकेनी के निवासी महाकवि भारतीयार ने भी भगवान पार्थसारथी की प्रशंसा में रचनाएं लिखी हैं.

इस क्षेत्र का नाम ‘तिरु-अल्ली-केनी’ (Thiru-Alli-Keni) है, जिसका अर्थ है ‘कुमुदिनी (लिली) का तालाब’. कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी कुमुदिनी के कई तालाब हुआ करते थे और यहाँ कभी तुलसी का वन भी हुआ करता था.

मूंछों वाले भगवान

चेन्नई के ट्रिपलिकेन (तिरुवल्लिकेनी) स्थित अरुलमिगु श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर में, भगवान विष्णु की पूजा उनके कृष्ण अवतार के रूप में की जाती है, जिसमें उनकी एक प्रमुख मूंछ है. इसी वजह से स्थानीय लोग उन्हें प्यार से ‘मीसाई पेरुमल’ (मूंछों वाले भगवान) कहते हैं.

मूंछों के पीछे की कथा

मंदिर की कथाओं के अनुसार, चोल वंश के राजा सुमति भगवान विष्णु के परम भक्त थे. तिरुपति में प्रार्थना करते समय उन्होंने भगवान से एक विशेष इच्छा जताई कि वो भगवान को उनके दिव्य स्वरूप में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान वाले रूप में देखना चाहते थे, जहां वे ‘पार्थसारथी’ (अर्जुन, जिन्हें ‘पार्थ’ भी कहा जाता है, के सारथी) की भूमिका में थे. राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वृंदाअरण्य (आज का ट्रिपलिकेन) जाने को कहा, जो तुलसी के पौधों से भरा एक पवित्र वन था. वहां ऋषि अत्रेय पहले से ही कृष्ण के एक ऐसे दुर्लभ रूप की पूजा कर रहे थे, जो बिल्कुल राजा की इच्छा के अनुरूप था.

मूर्ति की अनूठी विशेषताओं का अर्थ

मंदिर के गर्भगृह में स्थित 9 फुट ऊंची मुख्य मूर्ति (वेंकटकृष्णन) और उत्सव मूर्ति (जिसे जुलूस में ले जाया जाता है) में कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़े योद्धाओं के खास लक्षण दिखाई देते हैं. प्राचीन भारत में घनी मूंछें एक अनुभवी योद्धा, शाही अधिकार और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की निशानी मानी जाती थीं. चूंकि कृष्ण ने युद्ध में एक क्षत्रिय सारथी की सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें बांसुरी बजाते हुए युवा रूप के बजाय एक प्रभावशाली मूंछों वाले योद्धा के रूप में दर्शाया गया है.



युद्ध के निशान: उत्सव मूर्ति के चेहरे को ध्यान से देखने पर भक्त कुछ निशान और गड्ढे देख सकते हैं. कथाओं के अनुसार, ये निशान भीष्म पितामह द्वारा चलाए गए तीरों की बौछार से बने स्थायी घाव हैं. चूंकि कृष्ण ने युद्ध के दौरान कोई भी शस्त्र ना उठाने का संकल्प लिया था, इसलिए उन्होंने एक मानव ढाल की भूमिका निभाई. अर्जुन पर चलाए गए बाणों को उन्होंने अपने चेहरे और शरीर पर झेल लिया. एक अन्य स्थानीय परंपरा के अनुसार, 18 दिनों तक चले इस युद्ध में उनके चेहरे पर इतने गहरे घाव हो गए थे कि वे दाढ़ी-मूंछ नहीं बना पाए, जिस कारण उनके चेहरे पर बाल आ गए.