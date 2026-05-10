Mangalsutra Significance: शादी के बाद महिलाएं क्यों पहनती हैं मंगलसूत्र? जानिए काले मोती और सोने का रहस्य

Mangalsutra Significance: भारतीय परंपरा में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो परिवारों और दो आत्माओं का पवित्र मिलन माना जाता है. इसी रिश्ते को मजबूत और पवित्र बनाने वाले कई प्रतीकों में से एक है मंगलसूत्र. हिंदू विवाह में जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि जीवनभर साथ निभाने का वचन माना जाता है.

विवाहित महिलाओं के सोलह श्रृंगार में मंगलसूत्र का विशेष स्थान बताया गया है. आज भले ही लोग इसे फैशन या ज्वेलरी के रूप में देखने लगे हों, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में इसका गहरा महत्व बताया गया है.आइए जानते हैं आखिर मंगलसूत्र पहनना इतना जरूरी क्यों माना जाता है और इसके पीछे क्या धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं जुड़ी हैं.

क्या होता है मंगलसूत्र का असली मतलब?

‘मंगलसूत्र’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है -‘मंगल’ यानी शुभ और पवित्र, जबकि ‘सूत्र’ का अर्थ होता है धागा. यानी ऐसा पवित्र सूत्र जो पति-पत्नी को प्रेम, विश्वास और समर्पण के रिश्ते में बांधकर रखता है.माना जाता है कि यह सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की पहचान और सुरक्षा का प्रतीक है.

क्यों खास होते हैं इसके काले मोती और सोना?

मंगलसूत्र में इस्तेमाल किए गए काले मोती और सोने का भी विशेष महत्व बताया गया है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार:

सोना मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है

काले मोती भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं

जिस तरह शिव और शक्ति का संबंध अटूट माना जाता है, उसी तरह मंगलसूत्र पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, संतुलन और मजबूती बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है.

बुरी नजर से बचाने की मान्यता

माना जाता है कि मंगलसूत्र के काले मोती नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करते हैं. कई लोग इसे विवाहित महिला और उसके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच भी मानते हैं.धार्मिक मान्यता है कि मंगलसूत्र पहनने से पति की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और रिश्ते में स्थिरता बनी रहती है.

वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं

मंगलसूत्र पहनने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं. कहा जाता है कि इसमें लगा सोना शरीर के संपर्क में रहने से सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शरीर की ऊर्जा संतुलित रखने और मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है. हालांकि इन बातों का वैज्ञानिक प्रमाण अलग-अलग मतों पर आधारित है.

मंगलसूत्र देता है रिश्ते को मजबूती

मंगलसूत्र पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. इसके काले मोती यह संदेश देते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव आएंगे, लेकिन रिश्ते में धैर्य और प्रेम बनाए रखना जरूरी है.इसी वजह से भारतीय संस्कृति में इसे सिर्फ गहना नहीं बल्कि सुहाग की निशानी कहा जाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.