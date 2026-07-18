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Ravi Pradosh Vrat 2026: जुलाई 2026 का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा?  पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व सहित यहां देखें पूरी जानकारी

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 18, 2026 6:45:13 PM IST

जुलाई 2026 का दूसरा रवि प्रदोष व्रत कब है?
जुलाई 2026 का दूसरा रवि प्रदोष व्रत कब है?


Ravi Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. प्रत्येक माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सुख-समृद्धि का आगमन होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. जुलाई माह का पहला प्रदोष व्रत संपन्न हो चुका है, अब श्रद्धालु दूसरे रवि प्रदोष व्रत का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि.

जुलाई 2026 का दूसरा रवि प्रदोष व्रत कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जुलाई 2026 को दोपहर 1:57 बजे शुरू होगी, जो 27 जुलाई को शाम 4:14 बजे समाप्त होगी.चूंकि प्रदोष व्रत प्रदोष काल में आने वाली त्रयोदशी के आधार पर रखा जाता है, इसलिए जुलाई का दूसरा प्रदोष व्रत 26 जुलाई 2026 (रविवार) को रखा जाएगा. रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

 रवि प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है.
 
शुभ पूजा मुहूर्त:
  • तारीख: 26 जुलाई 2026 (रविवार)
  • प्रदोष काल: शाम 7:16 बजे से रात 9:21 बजे तक
  • कुल अवधि: 2 घंटे 5 मिनट

रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि

  • सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें.
  •  भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.
  •  शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें.
  •  भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें.
  •  घी और शक्कर से बने मिष्ठान का भोग लगाएं.
  •  शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.
  •  प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें.
  •  अंत में घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें.
  •  सायंकाल प्रदोष काल में पुनः शिव पूजन कर व्रत का समापन करें.

 रवि प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इस व्रत से विवाह, संतान, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होने की मान्यता है. रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, मान-सम्मान और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: lord shivapradosh vrat 2026Ravi Pradosh VratShiva Puja
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