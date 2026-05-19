Home > धर्म > हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

Rashifal Ke hisab se Personality Traits: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि में कुछ खास गुण और कुछ कमजोरियां होती हैं. किसी राशि का गुस्सा भारी पड़ता है तो कोई जरूरत से ज्यादा भावुक या जिद्दी होता है. राशियों का यह ‘डार्क साइड’ व्यक्ति के व्यवहार, रिश्तों और फैसलों पर गहरा असर डालता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 19, 2026 5:34:44 PM IST

आपकी राशि का कौन सा स्वभाव बिगाड़ सकता है रिश्ते
आपकी राशि का कौन सा स्वभाव बिगाड़ सकता है रिश्ते


Rashifal: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों को व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा से जोड़ा जाता है. हर राशि का अपना स्वामी ग्रह, तत्व और प्रकृति होती है, जो इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है. जहां हर राशि के कुछ अच्छे गुण होते हैं, वहीं उनका एक ऐसा पक्ष भी होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. किसी में गुस्सा ज्यादा होता है, कोई जिद्दी होता है तो कोई जरूरत से ज्यादा भावुक या स्वार्थी. आइए जानते हैं 12 राशियों का छिपा हुआ स्वभाव और उनके व्यक्तित्व का वो पहलू, जिसे ज्योतिष में उनका ‘काला पक्ष’ कहा जाता है.

मेष राशि: गुस्सा और जल्दबाजी बना सकती है मुश्किल

मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है और यह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है. इस राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान और तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका गुस्सा होता है. ये लोग छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और कई बार बिना सोचे फैसला कर लेते हैं. इन्हें हर काम जल्दी चाहिए होता है, जिसके कारण धैर्य की कमी भी देखने को मिलती है. हालांकि इनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन जल्दबाजी कई बार रिश्तों और करियर दोनों में नुकसान पहुंचा सकती है.

वृषभ राशि: जिद और आराम पसंद स्वभाव

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. इस राशि के लोग शांत, धैर्यवान और भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी जिद होती है. एक बार जो बात इनके मन में बैठ जाए, उसे बदलना मुश्किल होता है. ये आरामदायक जिंदगी पसंद करते हैं और कई बार बदलाव से बचते हैं. भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर इनका झुकाव ज्यादा होता है, जिसके कारण ये कई बार जरूरत से ज्यादा दिखावे में भी फंस जाते हैं.

मिथुन राशि: दोहरा स्वभाव और अस्थिर सोच

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. इस राशि के लोग बुद्धिमान, बातों में माहिर और रचनात्मक होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका अस्थिर स्वभाव होता है. ये लोग एक फैसले पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते. कई बार इनके विचार इतनी तेजी से बदलते हैं कि सामने वाला इन्हें समझ ही नहीं पाता. इनका दोहरा व्यवहार रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकता है. साथ ही ये लोग हर चीज को लेकर ज्यादा सोचते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है.

कर्क राशि: जरूरत से ज्यादा भावुक होना 

कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए इस राशि के लोग बेहद भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं. ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार खुद भावनाओं में बह जाते हैं. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. मूड स्विंग्स भी इनके स्वभाव का हिस्सा होते हैं. कई बार ये लोग पुराने दुखों को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होती है.

सिंह राशि: अहंकार और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और इस राशि के लोग नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. इन्हें सम्मान और पहचान बहुत पसंद होती है. लेकिन इनका सबसे बड़ा डार्क साइड अहंकार होता है. ये लोग चाहते हैं कि हर जगह इन्हें महत्व मिले. कई बार अपनी बात को ही सही मानने की आदत इनके रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है. प्रशंसा पसंद होने के कारण आलोचना इन्हें जल्दी बर्दाश्त नहीं होती.

कन्या राशि: हर बात में कमी निकालने की आदत

कन्या राशि के लोग समझदार, व्यवस्थित और मेहनती होते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ओवरथिंकिंग और हर चीज में परफेक्शन ढूंढना होता है. ये लोग छोटी-छोटी गलतियों पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं और कई बार खुद के साथ-साथ दूसरों को भी परेशान कर देते हैं. जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने की आदत इन्हें मानसिक रूप से थका देती है. कई बार ये खुद पर भी बहुत कठोर हो जाते हैं.

तुला राशि: निर्णय लेने में कमजोरी

तुला राशि के लोग शांत, आकर्षक और संतुलित स्वभाव के माने जाते हैं. इन्हें हर चीज में बैलेंस पसंद होता है, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है. ये लोग किसी भी फैसले को लेने में बहुत समय लगाते हैं. कई बार दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं. इनका मन जल्दी बदलता है और यही अस्थिरता इनके रिश्तों और करियर पर असर डाल सकती है.

वृश्चिक राशि: बदला लेने की भावना पड़ सकती है भारी

वृश्चिक राशि के लोग बेहद गहरे सोच वाले, मेहनती और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका प्रतिशोधी स्वभाव होता है. अगर कोई इन्हें चोट पहुंचाए तो ये उसे जल्दी भूल नहीं पाते. ये लोग अपने मन की बातें आसानी से किसी को नहीं बताते, जिसके कारण कई बार गलतफहमियां बढ़ जाती हैं. इनका गुस्सा शांत दिखता जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहरा होता है.

धनु राशि: बेबाकी कई बार बन जाती है परेशानी

धनु राशि के लोग खुले विचारों वाले, ज्ञानवान और सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं. लेकिन कई बार इनकी जरूरत से ज्यादा बेबाकी सामने वाले को बुरी लग सकती है. ये लोग सच बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार बिना सोचे बोल देते हैं. स्वतंत्रता पसंद होने के कारण इन्हें बंधन पसंद नहीं आते. यही वजह है कि रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना इनके लिए चुनौती बन सकता है.

मकर राशि: जरूरत से ज्यादा गंभीर और स्वार्थी सोच

मकर राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं. लेकिन कई बार ये लोग जरूरत से ज्यादा व्यावहारिक हो जाते हैं. काम और सफलता को लेकर इनकी गंभीरता इन्हें भावनात्मक रूप से दूर कर सकती है. ये लोग आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते और अपने फायदे-नुकसान को लेकर बहुत सोचते हैं. कई बार इनका व्यवहार ठंडा और कठोर भी लग सकता है.

कुम्भ राशि: भावनाओं से दूरी बना लेते हैं ये लोग

कुम्भ राशि के लोग बुद्धिमान, आधुनिक सोच वाले और स्वतंत्र विचारों के होते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भावनात्मक दूरी होती है. ये लोग कई बार अपने ही विचारों में इतने खो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते. इन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी होती है, इसलिए रिश्तों में बंधन महसूस होने लगे तो दूरी बना लेते हैं. कई बार ये लोग जरूरत से ज्यादा अलग और रहस्यमयी भी लगते हैं.

मीन राशि: कल्पनाओं में जीने की आदत

मीन राशि के लोग दयालु, रचनात्मक और भावुक होते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हकीकत से दूर भागना होती है. ये लोग सपनों और कल्पनाओं में ज्यादा जीते हैं. कई बार दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और बाद में दुखी होते हैं. निर्णय लेने में कमजोरी और भावनाओं में बह जाना इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: rashifal ke hisab se personality traitszodiac dark side
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026
हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
हर राशि के अंदर छिपे होते हैं ये खतरनाक नेचर ट्रेट्स, जानिए ज्योतिष के अनुसार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?