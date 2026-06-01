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Navpancham Rajyoga: 2 जून को बनेगा दुर्लभ नवपंचम राजयोग, गुरु-शनि की युति से चमकेगी किस्मत

Navpancham Rajyoga: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद शनि के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में इसे अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक योग माना जाता है. कर्क राशि में उच्च के गुरु और कुंभ राशि में स्थित शनि का यह संबंध करियर, धन, सम्मान, शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 1, 2026 3:41:12 PM IST

गुरु के कर्क राशि में आते ही चमकेगा भाग्य
गुरु के कर्क राशि में आते ही चमकेगा भाग्य


Navpancham Rajyoga: जून 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है और इसके तुरंत बाद शनि के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और भाग्यवर्धक माना जाता है. मान्यता है कि जब दो शक्तिशाली ग्रह शुभ स्थिति में एक-दूसरे से नवपंचम संबंध बनाते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह योग कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ, सम्मान और नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है. साथ ही इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

कर्क राशि में उच्च के होंगे गुरु, बढ़ेगी शुभता

नवपंचम राजयोग के विशेष होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में कर्क गुरु की उच्च राशि मानी जाती है. इस राशि में गुरु सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं और अपने श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं. गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, समृद्धि और विस्तार के कारक ग्रह माने जाते हैं. जब गुरु उच्च राशि में रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अवसरों की वृद्धि होती है और कई रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं.

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कुंभ राशि में मजबूत स्थिति में हैं शनि

दूसरी ओर कर्मफलदाता शनि अपनी मूलत्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से शनि की यह स्थिति भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है. शनि मेहनत, अनुशासन, न्याय और कर्म के प्रतीक हैं.जब शनि और गुरु जैसे दो महत्वपूर्ण ग्रह मजबूत स्थिति में रहते हुए नवपंचम संबंध बनाते हैं, तो यह योग व्यक्ति को मेहनत का उचित फल दिलाने वाला माना जाता है. यही वजह है कि इस योग को विशेष शुभ और राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है.

कर्क राशि वालों के लिए खुलेगा सफलता का द्वार

गुरु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी माना जा रहा है. गुरु के अपनी उच्च राशि में आने से आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है. शनि का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आने के संकेत हैं. जो योजनाएं काफी समय से अटकी हुई थीं, उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और उपलब्धियां भी मिल सकती हैं.

कुंभ राशि वालों को करियर और धन लाभ के संकेत

कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इस समय उनकी मजबूत स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जा रही है. गुरु और शनि के नवपंचम संबंध से करियर में प्रगति, नई नौकरी के अवसर, पदोन्नति और आर्थिक मजबूती के योग बन सकते हैं. लंबे समय से चल रही वित्तीय चुनौतियों में भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.

बैंकिंग, निवेश और शिक्षा क्षेत्र को मिल सकता है लाभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह राजयोग केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, निवेश और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल सकता है. व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और आर्थिक अवसरों के विस्तार के संकेत भी इस योग से जोड़े जा रहे हैं. जिन राशियों पर गुरु और शनि का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए शिक्षा, संतान और निवेश से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. छात्रों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. वहीं निवेश से जुड़े लोगों को भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा रुझान

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गुरु और शनि का यह संबंध केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं माना जाता. यह योग व्यक्ति को धर्म, नीति, नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर भी प्रेरित करता है. मान्यता है कि इस दौरान लोग सामाजिक कार्यों, लोककल्याण और धार्मिक गतिविधियों में अधिक रुचि ले सकते हैं. समाज में सकारात्मक सोच और जिम्मेदार व्यवहार को भी बढ़ावा मिल सकता है.

कर्म और भाग्य का संतुलन बनाता है नवपंचम राजयोग

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नवपंचम राजयोग कर्म और भाग्य के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. गुरु भाग्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शनि कर्म और अनुशासन का. जब दोनों ग्रह शुभ स्थिति में एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि इस योग को जीवन में प्रगति, स्थिरता और उपलब्धियों का कारक माना जाता है.

Tags: Jupiter Saturn conjunction
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