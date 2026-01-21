Home > धर्म > 23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग

23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग

Gajakesari Yoga 2026: इस साल 23 जनवरी का दिन काफी अच्छा माना जा रहा है. 23 जनवरी 2026 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा. ऐसे में 4 राशियों को काफी लाभ होगा. आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 21, 2026 4:14:53 PM IST

Gajakesari yoga 2026
Gajakesari yoga 2026


Gajakesari Rajyog 2026: 23 जनवरी 2026 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा. उसी समय गुरु कर्क राशि में स्थित रहेंगे. इन दोनों ग्रहों के विशेष संयोग से गजकेसरी योग बन रहा है. ज्योतिष में इस योग को बुद्धि, शिक्षा, समझदारी और मानसिक स्थिरता के लिए काफी शुभ माना जाता है.

You Might Be Interested In

इसी दिन बुद्धि और वाणी के कारक बुध का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा. इससे सोचने की क्षमता, बातचीत और फैसले लेने की शक्ति मजबूत होती है. ये समय पढ़ाई, योजना बनाने और जरूरी फैसले लेने के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है.

वसंत पंचमी से और बढ़ेगा असर

24 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है. ज्ञान और विद्या के इस पर्व के कारण ग्रहों का प्रभाव और भी मजबूत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान किए गए अच्छे काम जल्दी फल देते हैं. ऐसे में कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा हो सकता है. आइए जानते हैं कि किन 4 राशियों पर कैसा असर होगा-

You Might Be Interested In

मेष राशि

मेष राशि वालों का मन इस समय काफी शांत रहेगा. नए विचारों पर काम करना आसान रहेगा. नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं. धन से जुड़े फैसलों में सावधानी के साथ लाभ की संभावना है. परिवार में तालमेल बना रहेगा. दिन की थोड़ी एक्सरसाइज और सिंपल भोजन शरीर को ठीक रखेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि पर गुरु और चंद्रमा दोनों की कृपा मानी जा रही है. भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और तो और नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. मन से पढ़ाई कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

 कन्या राशि

कन्या राशि के लिए ये समय अनुकूल माना जा रहा है. फैसले लेने की क्षमता बेहतर होगी और कामकाज पहले से अच्छा होगा. दफ्तर में लोगों का सहयोग मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. धन लाभ संभव है, लेकिन तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन जरूरी रहेगा.

 मीन राशि

मीन राशि के लिए ये योग खास तौर पर शुभ है. करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. सीखने की रुचि बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. ध्यान और हल्का व्यायाम सेहत के लिए लाभकारी रहेगा.

डिस्कलेमर: ये जानकारी सामान्य ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है।.किसी भी बड़े फैसले से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित माना जाता है.

You Might Be Interested In
Tags: 2026 gajakesari yoga benefitsgajakesari yoga 2026gajakesari yoga 2026 rashifalhome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग
23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग
23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग
23 जनवरी को बन रहा दुर्लभ गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तरक्की के बन रहे प्रबल योग