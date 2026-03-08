Rang Panchmi 2026: क्या आप जानते हैं रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को कौन सा भोग सबसे प्रिय है? जानें सही विधि!

Rang Panchmi 2026: रंग पंचमी होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाने वाला एक आनंदमय और आध्यात्मिक पर्व है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है. माना जाता है कि रंगों के इस पावन दिन पर भगवान को गुलाल अर्पित करने और भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है. भक्त इस दिन भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाकर, रंगों से उनका श्रृंगार करके और भक्ति भाव से आरती कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

लड्डू गोपाल की पूजा की विधि

रंग पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके लड्डू गोपाल को विराजमान करें. इसके बाद शुद्ध जल या पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें. पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाया जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है.

अभिषेक के बाद लड्डू गोपाल को नए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं. उनके मुकुट, आभूषण और मोरपंख से सुंदर श्रृंगार करें. इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और अबीर-गुलाल लगाकर रंग पंचमी का उत्सव मनाएं. पूजा के समय घी का दीपक जलाकर आरती करें और श्रद्धा से मंत्रों का जप करें. विशेष रूप से ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ या ‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ मंत्र का 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

लड्डू गोपाल को लगाए जाने वाले विशेष भोग

रंग पंचमी पर भगवान को उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन मक्खन-मिश्री का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय माना जाता है. इसके अलावा भक्त बेसन या बूंदी के लड्डू, पेड़ा और खीर का भोग भी अर्पित करते हैं. ताजे मौसमी फल और पंचामृत भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं. कई स्थानों पर इस दिन जलेबी और मालपुआ का भोग भी लगाया जाता है, जो आनंद और शुभता का प्रतीक माना जाता है.

सुख-समृद्धि के लिए शुभ उपाय

रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को सफेद या लाल गुलाल अर्पित करना शुभ फल देने वाला माना जाता है. भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है.

इस दिन भजन-कीर्तन करना, आरती करना और भगवान की सेवा करना आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है. साथ ही, पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और मित्रों में बांटना भी शुभ माना जाता है. इससे प्रेम, एकता और सकारात्मकता बढ़ती है.

रंग पंचमी का ये पावन पर्व भक्ति, प्रेम और उल्लास का संदेश देता है. श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है.