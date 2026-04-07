Rambha apsara: कौन थी रंभा? जिनकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते थे तीनों लोक, जानिए इंद्र की इस अप्सरा की कहानी

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Rambha apsara: पौराणिक कथाओं में अप्सराओं को स्वर्ग लोक की दिव्य, सुंदर और कला में पारंगत स्त्रियों के रूप में वर्णित किया गया है. देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थीं, लेकिन उनमें कुछ नाम बेहद खास माने जाते हैं. इन्हीं प्रमुख अप्सराओं में रंभा का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है, जिनकी सुंदरता और आकर्षण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था.
इंद्र दरबार की प्रमुख अप्सराएं
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, इंद्र के दरबार में कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ति और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं. इनमें रंभा को सबसे प्रभावशाली और आकर्षक माना जाता था. रंभा के जन्म को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है. वहीं, कुछ कथाओं में उनके माता-पिता कश्यप ऋषि और प्रधा को बताया गया है.
रामायण की कथा और रावण को श्राप
रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार, रंभा का विवाह नलकुबेर से हुआ था. इसी दौरान रावण ने उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की. इससे आहत होकर रंभा ने रावण को श्राप दे दिया, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा.
विश्वामित्र की तपस्या और रंभा का श्राप
एक अन्य प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि जब विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए रंभा को भेजा. लेकिन ऋषि ने यह समझ लिया और क्रोधित होकर रंभा को हजार वर्षों तक पत्थर बने रहने का श्राप दे दिया. बाद में किसी ऋषि के प्रयासों से उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली. रंभा के नाम पर एक विशेष व्रत भी रखा जाता है, जिसे रंभा तीज कहा जाता है. यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं सुख-समृद्धि और उत्तम जीवनसाथी की कामना के लिए व्रत रखती हैं और विधि-विधान से पूजा करती हैं.
सौंदर्य और कला की प्रतीक रंभा
रंभा को पौराणिक कथाओं में सौंदर्य, आकर्षण और कला की प्रतीक माना गया है. उनकी कहानी यह संदेश भी देती है कि जीवन में कई बार बिना गलती के भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और समय के साथ हर समस्या का समाधान संभव है.