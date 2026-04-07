Rambha apsara: कौन थी रंभा? जिनकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते थे तीनों लोक, जानिए इंद्र की इस अप्सरा की कहानी

Rambha apsara: पौराणिक कथाओं में अप्सराओं को स्वर्ग लोक की दिव्य, सुंदर और कला में पारंगत स्त्रियों के रूप में वर्णित किया गया है. देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थीं, लेकिन उनमें कुछ नाम बेहद खास माने जाते हैं. इन्हीं प्रमुख अप्सराओं में रंभा का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है, जिनकी सुंदरता और आकर्षण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था.

इंद्र दरबार की प्रमुख अप्सराएं

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, इंद्र के दरबार में कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ति और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं. इनमें रंभा को सबसे प्रभावशाली और आकर्षक माना जाता था. रंभा के जन्म को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है. वहीं, कुछ कथाओं में उनके माता-पिता कश्यप ऋषि और प्रधा को बताया गया है.