Ramayana Trailer: ट्रेलर में हनुमान बने सनी देओल क्यों नहीं दिखे? पीछे की स्ट्रेटेजी जान घूम जाएगा माथा

Ramayana Trailer: प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​और डायरेक्टर नीतीश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण सुर्खियों में है. सावन के पहले दिन गुरुवार सुबह ट्रेलर रिलीज हुआ. ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. ट्रेलर में रणबीर कपूर राम के रोल में, यश रावण के रोल में, अरुण गोविल दशरथ के रोल में, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में दिखे – इनके अलावा लारा दत्ता कैकेयी के रोल में और रकुलप्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में भी दिखीं लेकिन एक बार फिर हनुमान के रोल में सनी देओल नहीं दिखे. आखिर इस बार भी हनुमान जी क्यों नहीं दिखे – इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं.

रामायण का ट्रेलर देखकर दर्शक जितने एक्साइटेड थे, उसमें सनी देओल को न देखकर उतने ही निराश भी हुए. आपको बता दें कि रामायण के टीजर में भी हनुमान जी की कोई झलक नहीं दिखी थी. तब अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ट्रेलर में सनी देओल दिखेंगे लेकिन इस बार भी बजरंग बली नहीं दिखे. जबकि हाल ही में जब रामायण की पूरी टीम दिल्ली में एक साथ स्टेज पर दिखी, तो सनी देओल वहां मौजूद थे. और तो और, वे कैलिफोर्निया के सैन डिएगो कॉमिक जोन में हुए मेगा इवेंट में भी पहुंचे थे.

हनुमान को न दिखाने की क्या स्ट्रैटेजी है?

जहां भी रामायण फिल्म का प्रमोशन होता है, सनी देओल वहां पहुंच जाते हैं. लेकिन अब तक हनुमान के तौर पर सनी देओल न तो टीजर में दिखे हैं और न ही ट्रेलर में, क्यों – इस स्ट्रैटेजी को गहराई से समझने की जरूरत है. वैसे, आपको बता दें कि रामायण का ट्रेलर काफी शानदार है. रणबीर और यश अपने-अपने गेटअप और एक्शन में रोमांच पैदा करते हैं. स्पेशल इफेक्ट्स दर्शकों को लुभा सकते हैं. बैकग्राउंड स्कोर भी एक्टर्स की एक्टिंग पर हावी होता नहीं दिखता. एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यह दर्शकों का कॉन्संट्रेशन बनाए रखता है.

रामायण के टीजर और ट्रेलर में अब तक सनी देओल को न दिखाने की एक वजह यह बताई जा रही है कि इससे रणबीर कपूर और बाकी कास्ट पर कम फोकस होता. सनी देओल सारा ध्यान खींच लेते. अगर रामायण में हनुमान ही एक्टर हैं, तो हीरो के तौर पर राम का असर कम हो सकता है. और अगर हीरो का असर सपोर्टिंग कास्ट के मुकाबले कमज़ोर दिखे, तो प्रोजेक्ट की कामयाबी पर शक गहरा जाता है.

डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की क्या फीलिंग है?

लेकिन यकीन मानिए, सनी देओल को अब तक न दिखाने के पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ऐसा कोई इरादा नहीं है. आज रणबीर कपूर और यश भी बड़े सुपरस्टार का दर्जा पा चुके हैं. दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब आर्टिस्ट हैं. दोनों एक्टर्स के नाम ब्लॉकबस्टर फिल्में रजिस्टर्ड हैं. अगर डर होता कि सनी के सामने उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी, तो सनी देओल को रामायण में क्यों लिया जाता?

असल में, हनुमान को अब तक ट्रेलर में न दिखाने की वजह रामायण की कहानी में ही छिपी है. हनुमान जी रामायण में हीरो नहीं हैं, वे राम जी के सेवक हैं, जिसका किस्सा बहुत बाद में आता है. हनुमान त्याग, शक्ति, सेवा और साधना के प्रतीक हैं. वे राम के भक्त हैं. एक भक्त जो राम के काम के लिए हमेशा हाज़िर रहते हैं. यह भक्त को पहले से कैसे दिखाया जाए. पहले भगवान फिर भक्त. इसी भावना से अब तक के प्रमोशन में हनुमान की इमेज नहीं दिखाई गई है.

हनुमान पर फोकस्ड अलग प्रमोशनल कंटेंट

दूसरी बात, जब किसी भी फिल्म का ट्रेलर आता है, तो उसमें हीरो, हीरोइन और विलेन को खास तौर पर दिखाया जाता है, न कि सेवकों या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को. तीसरी बात यह है कि रामायण दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दिखेगी. तब तक फिल्म के और भी कई प्रमोशनल कंटेंट आएंगे. रामायण के गाने आएंगे, कुछ और घटनाएं आएंगी, इसी क्रम में हनुमान जी पर सेंटर्ड कोई मोशन पोस्टर या अलग वीडियो आएगा! चूंकि हनुमान, सेवक होने के बावजूद रामायण में एक खास और राजसी कैरेक्टर हैं, इसलिए उन्हें अलग फोकस में रखा जाएगा. और अगर सनी देओल वह कैरेक्टर निभा रहे हैं तो वैसे भी अटेंशन की उम्मीद अलग होगी.

4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट

आपको बता दें कि नमित मल्होत्रा ​​और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने लगभग 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट वाले इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल के हिसाब से बनाने की कोशिश की है. श्री राम की बहादुरी और वीरता को ग्लोबल नज़रिए से दिखाने की कोशिश की गई है. ट्रेलर में राम का रोल कर रहे रणबीर कपूर का एक डायलॉग है- “दुनिया की भलाई के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए, तो भी मुझे मंज़ूर है.” इस डायलॉग का बड़ा नज़रिया समझना चाहिए. एक जानकारी के मुताबिक, नमित की रामायण दुनिया भर में 40 से ज़्यादा भाषाओं में डब होकर रिलीज़ होगी.