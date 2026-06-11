गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां क्यों हैं? रामसेतु निर्माण से क्या है कनेक्शन, भावुक कर देगी वजह

Ram Setu Squirrel Story: रामायण तमाम रोचक और रहस्यमयी कथाओं से भरी पड़ी हैं. इस महाकाव्य में सिर्फ भगवान राम के जीवन की कहानी ही नहीं, बल्कि ऐसे अनेक प्रसंग छिपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. चाहे समुद्र पर बने राम सेतु की कहानी हो या फिर हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का चमत्कार. मतलब हर घटना अपने आप में अद्भुत है. रामायण में कुछ अनसुनी कहानियां भी समाहित हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. गिलहरी की पीठ पर बनी 3 धारियों से जुड़ा प्रसंग भी अद्भुत है. यह प्रसंग बेहद भावुक है. इस प्रसंग से सीख मिलती है कि अपने पद और शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. तो चलिए पहले जान लेते हैं आखिर, गिलहरी की पीठ पर बनी 3 धारियों के निशान के बारे में-

प्रभु राम की मदद में आई गिलहरी

रामायण काल ​​में, भगवान श्री राम जब माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका जाना चाहते थे, तो उनके सामने एक बड़ी बाधा आ खड़ी हो गई थी. लंका चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी. भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लंकापति रावण से बचाने के लिए अपनी वानर सेना की सहायता से लंका तक समुद्र पर एक पुल का निर्माण कर रहे थे. पूरी वानर सेना विशाल राम सेतु के निर्माण के लिए भारी पत्थरों और चट्टानों को उठाने और ढोने में लगी हुई थी. इस कार्य के बीच, एक छोटी भूरी गिलहरी भी योगदान देने की कोशिश कर रही थी.

गिलहरी के छोटे प्रयास पर बंदरों ने बनाया मजाक

वह किनारे पर दौड़ती, अपने छोटे से शरीर को रेत में लोटती और फिर रेत के कणों को झाड़ने के लिए पुल जाती और फिर वापस दौड़ती. वह बार-बार यही दोहराती रही. छोटी गिलहरी के तुच्छ प्रयासों को देखते हुए बंदर उस पर हंसने लगे. कहा, तुम उस छोटे से शरीर और रेत के कणों से क्या कर सकती हो? कहीं तुम इन विशाल पत्थरों के बीच दब न जाना. एक बंदर ने तो गिलहरी को भगाने की भी कोशिश की.

मायूस गिलहरी ने श्रीराम प्रभु से की शिकायत

वानर सेना की बातें सुनकर गिलहरी मायूस हो गई. यह सब कुछ भगवान राम दूर से बैठकर देख रहे थे. तभी गिलहरी की भी प्रभु श्रीराम पर नजर गई और वह रोते हुए उनके पास चली आई. वहां जाकर गिलहरी वानर सेना की शिकायत करने लगी. भगवान राम को गिलहरी पर स्नेह आया और वह खड़े होकर वानर सेना के पास गए और उन्हें दिखाया कि कैसे अपने छोटे-छोटे कंकड़ों से वह बड़े-बड़े पत्थरों को आपस में जोड़ रही है. वह भी सभी की तरह सेतु बनाने में योगदान देना चाहती है.

गिलहरी के समर्पण पर भगवान राम से मिलीं 3 धारियां

इसके बाद भगवान राम ने गिलहरी को अपनी हथेली में उठाया, प्यार से उसकी पीठ सहलाई. कहा, हर छोटा प्रयास मायने रखता है. तुम्हारा इरादा और समर्पण इन बंदरों की ताकत के बराबर है. तुम अपना काम प्रेम से कर रही हो, और यही मायने रखता है. गिलहरी के समर्पण से प्रभावित होकर, भगवान राम ने कृतज्ञता और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में उसकी पीठ पर तीन उंगलियां फेर दीं. उस दिन से गिलहरियों की पीठ पर तीन धारियां बन गई हैं. कहा जाता है कि ये राम की उंगलियों द्वारा छोड़ी गई दिव्य छाप हैं.