नंदी का मजाक उड़ाना रावण को पड़ा भारी! कैलाश पर्वत पर मिला था ऐसा श्राप, वानरों के हाथों ही उजड़ गई सोने की लंका

Ramayana Mythology: सनातन धर्म की प्रमुख महाकाव्य रामायण तमाम रोचक प्रसंगों का खजाना है. इसमें कई ऐसे प्रसंगों का भी जिक्र है जिनके बारे में जानकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक प्रसंग रावण और भगवान शिव के सेवक नंदी से जुड़ा है. रामायण की कथा में रावण को केवल एक शक्तिशाली असुर राजा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी बताया गया है. लेकिन, इसी शिवभक्ति से जुड़ा एक प्रसंग ऐसा है, जिसने आगे चलकर रावण के पूरे साम्राज्य के विनाश की नींव रख दी. कथा के अनुसार, जब लंकापति रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा, तब वहां उसके सामने सबसे पहले नंदी जी आए. रावण ने नंदी के स्वरूप का उपहास किया और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहकर मजाक उड़ाया. नंदी ने इसे अपना अपमान माना और रावण को ऐसा श्राप दिया, जो बाद में रामायण के सबसे बड़े युद्ध से जुड़ गया. आइए जानते हैं इस श्राप और रावण की लंका विनाश के बारे में-

कैलाश पहुंचा था रावण

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण भगवान शिव का महान उपासक था. वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचा, लेकिन वहां नंदी ने उसे आगे जाने से रोक दिया. नंदी भगवान शिव के गण और उनके परम सेवक माने जाते हैं. रावण को नंदी का इस तरह रोकना पसंद नहीं आया. इस पर रावण मे अपने बल और अहंकार में चूर होकर नंदी के स्वरूप का उपहास किया. कथा में आता है कि, उसने उनके वानर जैसे रूप को लेकर टिप्पणी की. यही बात नंदी को बेहद अपमानजनक लगी.

नंदी ने दिया रावण को श्राप

रावण के अहंकार से क्रोधित होकर नंदी ने उसे श्राप दिया कि, वानर ही उसके विनाश का कारण बनेंगे. उस समय शायद रावण ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन आगे चलकर यही बात लंका के विनाश की वजह बनी. रामायण में वानर सेना भगवान श्रीराम की सबसे बड़ी सहयोगी बनी. सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत जैसे वीरों ने लंका तक पहुंचने और रावण के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

हनुमान ने दिखाई श्राप की पहली झलक

नंदी के श्राप का सबसे चर्चित प्रसंग तब सामने आया जब भगवान राम के दूत के रूप में हनुमान लंका पहुंचे. उन्होंने समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया और माता सीता की खोज की. रावण की सोने की लंका को देखकर हनुमान ने उसकी शक्ति और वैभव को देखा, लेकिन जब रावण ने सीता को वापस करने से इनकार किया, तो परिस्थितियां बदल गईं. हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने उसी आग से लंका के बड़े हिस्से को जला दिया.

वानर सेना बनी लंका के विनाश की वजह

हनुमान के बाद श्रीराम और वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया. युद्ध में वानर योद्धाओं ने राक्षस सेना से मुकाबला किया. अंततः श्रीराम के हाथों रावण का वध हुआ और उसकी सत्ता का अंत हो गया. यानी नंदी के श्राप की कथा को रामायण के घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है. रावण ने जिस वानर स्वरूप का उपहास किया था, वही वानर आगे चलकर उसकी लंका के विनाश का कारण बनते हैं.