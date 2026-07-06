राज्याभिषेक के बाद ऐशो-आराम में डूबे सुग्रीव! क्यों भूले सीता की खोज का वादा? फिर कैसे याद आया श्रीराम से किया वचन

Ramayana katha: सनातन की महाकाव्य रामायण कई अनसुने प्रसंगों से भरी पड़ी है. कुछ का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है तो कुछ का रामचरित मानस और अन्य रामायण में मिलता है. आज हम बात करेंगे वानरराज सुग्रीव की. जी हां, रामायण में भगवान श्रीराम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता को आदर्श माना जाता है, लेकिन एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब श्रीराम की मदद से किष्किंधा का सिंहासन पाने वाले सुग्रीव अपने ही वचन को भूल जाते हैं. राज्याभिषेक के बाद वे राजसी सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में इतने व्यस्त हो गए कि माता सीता की खोज का संकल्प पीछे छूट गया. समय बीतता गया, लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भी कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ, तब भगवान श्रीराम चिंतित हुए. इसके बाद जो घटनाएं घटीं, उन्होंने न केवल सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाया, बल्कि माता सीता की खोज की शुरुआत भी करवा दी. अब सवाल है कि आखिर, श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई? राज्य मिलने के बाद सुग्रीव कैसे भूल गए सीता की खोज का वादा? फिर कैसे याद आया श्रीराम से किया वचन? आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग को-

श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई?

माता सीता हरण के बाद खोज करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण वन-वन भटक रहे थे. जब वे ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे तो हनुमान ने दोनों भाइयों की मुलाकात सुग्रीव से कराई. उस समय सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से वहां शरण लेकर रह रहे थे. दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की. श्रीराम ने वचन दिया कि वे बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे, जबकि बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगाने का वादा किया.

राज्य मिलने के बाद कैसे बदल गए हालात?

भगवान श्रीराम ने अपने वचन के अनुसार बाली का वध किया और सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक कराया. इसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई. श्रीराम ने स्वयं भी वर्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय युद्ध और लंबी यात्राएं कठिन मानी जाती थीं. लेकिन, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद भी सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए कोई विशेष अभियान शुरू नहीं किया. राजकाज, उत्सव और महल के सुख-साधनों में वे इतने व्यस्त हो गए कि श्रीराम से किया अपना वचन पीछे छूट गया.

फिर कैसे याद आया अपना श्रीराम का वचन?

जब काफी समय बीत गया तो श्रीराम चिंतित हो गए. इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा. लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने सुग्रीव को उनके वचन की याद दिलाई. लक्ष्मण का रौद्र रूप देखकर पूरे किष्किंधा में चिंता फैल गई. तब बाली की पत्नी तारा ने बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला और लक्ष्मण का क्रोध शांत किया. इसके बाद सुग्रीव स्वयं श्रीराम के सामने पहुंचे, अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी. कहा, राजकाज और परिस्थितियों में उलझकर उनसे यह बड़ी चूक हो गई.

फिर शुरू हो सकी माता सीता की खोज

अपनी गलती का एहसास होते ही सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में विशाल वानर सेनाएं भेजीं. दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व हनुमान, अंगद और जाम्बवान जैसे पराक्रमी योद्धाओं को सौंपा गया. इसी अभियान के दौरान हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में माता सीता का पता लगाया और श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका उद्धार जल्द होगा.