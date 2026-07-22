रावण की लंका सोने की कैसे बनी? किस दिव्य वास्तुकार ने किया था इसका निर्माण, पढ़िए भगवान शिव-पार्वती से जुड़ी रोचक कथा

Ramayana Katha: सनातन की महाकाव्य रामायण में रावण की लंका को ‘सोने की लंका’ के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि, वहां के महल, द्वार, प्रासाद और भवन सोने से निर्मित थे. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह स्वर्ण नगरी रावण ने नहीं बनवाई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सोने की लंका का निर्माण स्वयं देवताओं के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया था. हालांकि, बाद में यह नगरी रावण के सौतेले भाई कुबेर के पास पहुंची और फिर रावण ने उस पर अधिकार कर लिया. आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में.

पार्वती के कहने पर महल बनाने का आदेश

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि उनका भी एक भव्य और सुंदर महल होना चाहिए, जहां वे साथ में निवास कर सकें. भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को एक अद्भुत और भव्य नगरी के निर्माण का आदेश दिया.

विश्वकर्मा ने त्रिकूट पर्वत पर बनाई स्वर्ण नगरी

देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच त्रिकूट पर्वत पर स्वर्ण से बनी एक अद्वितीय नगरी का निर्माण किया. इस नगरी के महल, द्वार और भवन सोने तथा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित थे. इसकी भव्यता ऐसी थी कि देवता भी इसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे. यही नगरी आगे चलकर ‘स्वर्ण लंका’ के नाम से प्रसिद्ध हुई.

गृह प्रवेश पर रावण के पिता ने किया यज्ञ

निर्माण पूरा होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नए महल में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश और यज्ञ का आयोजन कराया. इस शुभ अवसर पर महान ऋषि विश्रवा को यज्ञ संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया गया. यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भगवान शिव ने परंपरा के अनुसार ऋषि विश्रवा से दक्षिणा मांगने को कहा.

ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा में मांग ली स्वर्ण नगरी

कथा के अनुसार, ऋषि विश्रवा इस दिव्य स्वर्ण नगरी की भव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दक्षिणा के रूप में पूरी लंका ही मांग ली. भगवान शिव अपने वचन के पक्के थे. उन्होंने बिना किसी संकोच के पूरी स्वर्ण नगरी ऋषि विश्रवा को दान कर दी. भगवान शिव का यह त्याग और वचनपालन उनकी महानता का प्रतीक माना जाता है. बाद में ऋषि विश्रवा ने यह स्वर्ण नगरी अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी. कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, लंबे समय तक लंका के राजा रहे. उनके शासन में लंका समृद्धि और वैभव का केंद्र बनी रही.

रावण की कैसे हुई सोने की लंका

समय बीतने के साथ ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ. रावण अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था. कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद उसने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर को पराजित कर स्वर्ण लंका पर कब्जा कर लिया. इतना ही नहीं, उसने कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया और स्वयं लंका का राजा बन बैठा था.