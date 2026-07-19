Home > धर्म > भगवान राम को क्यों करना पड़ा था लक्ष्मण का त्याग? दुर्वासा ऋषि से क्या था कनेक्शन, रोचक है इसके पीछे की कथा

भगवान राम को क्यों करना पड़ा था लक्ष्मण का त्याग? दुर्वासा ऋषि से क्या था कनेक्शन, रोचक है इसके पीछे की कथा

Ramayana Katha: वनवास से लेकर लंका विजय तक लक्ष्मण हर कठिन परिस्थिति में श्रीराम की छाया बनकर उनके साथ रहे. लेकिन, एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है जब भगवान राम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था. ऐसे में यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है कि आखिर, ऐसे क्या हालात बने कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा के पीछे का पूरा प्रसंग.

By: Lalit Kumar | Published: July 19, 2026 12:44:46 PM IST

जानिए, भगवान राम को क्यों करना पड़ा था लक्ष्मण का त्याग? (AI)
जानिए, भगवान राम को क्यों करना पड़ा था लक्ष्मण का त्याग? (AI)


Ramayana Katha: रामायण को जितना आप जानते हैं केवल उतना ही नहीं है. यह महानकाव्य तमाम अनसुने प्रसंगों से भरी पड़ी है. रामायण में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण का संबंध आदर्श भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है. वनवास से लेकर लंका विजय तक लक्ष्मण हर कठिन परिस्थिति में श्रीराम की छाया बनकर उनके साथ रहे. मतलब भाई के हर कठिन से कठिन समय में लक्ष्मण साथ रहे. लेकिन, एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है जब भगवान राम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था. ऐसे में यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है कि आखिर, ऐसे क्या हालात बने कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा? इस घटना का संबंध महर्षि दुर्वासा, कालदेव और श्रीराम द्वारा निभाई गई एक कठोर प्रतिज्ञा से जुड़ा बताया जाता है. यह प्रसंग मुख्य रूप से उत्तरकांड और अन्य पौराणिक परंपराओं में वर्णित मिलता है. आइए जानते हैं इस कथा के पीछे का पूरा प्रसंग.

कालदेव लेकर आए थे ब्रह्मा का संदेश

लंका विजय और अयोध्या में वर्षों तक आदर्श शासन करने के बाद एक दिन कालदेव तपस्वी का रूप धारण कर भगवान श्रीराम के महल पहुंचे. उन्होंने कहा कि, वे ब्रह्मा का अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर आए हैं. यह वार्ता केवल श्रीराम के साथ एकांत में ही हो सकती है. यही नहीं, कालदेव ने एक शर्त भी रखी कि बातचीत के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में प्रवेश करेगा या वार्ता में बाधा डालेगा, तो उसे तत्काल मृत्युदंड या त्याग का दंड देना होगा. श्रीराम ने धर्म और वचन की रक्षा के लिए यह शर्त स्वीकार कर ली.

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लक्ष्मण को मिली द्वार की जिम्मेदारी

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने महल के द्वार पर लक्ष्मण को पहरेदारी का दायित्व सौंपा. इसके साथ ही, आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए. लक्ष्मण ने भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया.

तभी पहुंचे महर्षि दुर्वासा

इसी बीच अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा महल पहुंचे. उन्होंने तुरंत श्रीराम से मिलने की इच्छा जताई. लक्ष्मण ने विनम्रता से उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने का आग्रह किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए. उन्होंने चेतावनी दी कि, यदि उन्हें तत्काल श्रीराम से नहीं मिलवाया गया, तो वे पूरे रघुवंश और अयोध्या को अपने श्राप से नष्ट कर देंगे.

लक्ष्मण ने चुना अपना बलिदान

लक्ष्मण जी के सामने एक ओर श्रीराम की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर पूरे राज्य पर संकट. लक्ष्मण समझ गए कि यदि वे ऋषि को रोकते हैं, तो अयोध्या विनाश का सामना कर सकती है. इसलिए उन्होंने स्वयं का बलिदान स्वीकार करते हुए महल के भीतर जाकर श्रीराम को दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दे दी. श्रीराम ने बाहर आकर महर्षि दुर्वासा का आदर-सत्कार किया. हालांकि, ऋषि प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन अब श्रीराम स्वयं अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में थे.

वचन निभाने के लिए करना पड़ा त्याग

धर्मसंकट की इस घड़ी में श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से परामर्श किया. ऋषियों ने कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार, किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना भी उसके वध के समान माना गया है. मर्यादा और सत्य की रक्षा के लिए श्रीराम ने भारी मन से लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय लिया. यह उनके जीवन के सबसे पीड़ादायक क्षणों में से एक माना जाता है.

सरयू में समा गए लक्ष्मण

भाई से अलग होने के बाद लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे. वहां उन्होंने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार थे, इसलिए देह त्यागने के बाद वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए. यही कारण है कि यह प्रसंग रामायण के सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंगों में गिना जाता है.

Tags: dharmahome-hero-pos-8ramayana kathareligion news
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