मृत्युशैया पर पड़े रावण के चरणों में क्यों पहुंचे थे लक्ष्मण? भगवान राम ने क्यों दिया था यह आदेश, पढ़िए रोचक वजह

Ramayana Katha: सनातन महाकाव्य रामायण तमाम रोचक और अनसुने प्रसंगों से भरी पड़ी है. रामायण का जब भी जिक्र होता है, तो सबसे पहले लंकापति रावण के अहंकार और भगवान श्री राम के हाथों उसके अंत की कहानी जुबां पर आती है. मगर, बहुत कम लोग जानते होंगे कि, भगवान राम और लक्ष्मण ने भी उसकी विद्वानता का सम्मान किया है. रामायण कथा की कड़ी में आज हम राम-रावण युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं. जी हां, जिस रावण से युद्ध जीतने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण ने दिन-रात संघर्ष किया, उसी रावण के अंतिम समय यानी मृत्युशैया पर पड़े लंकापति के पास लक्ष्मण पहुंचे थे. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर, रावण के चरणों में लक्ष्मण क्यों पहुंचे थे? भगवान राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को क्यों दिया था ऐसा अनोखा आदेश? आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में-

लक्ष्मण ने भाई के आदेश का किया पालन

लंका विजय के बाद जब भगवान राम के बाणों से घायल रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के पास जाकर उससे राजनीति, कूटनीति और शासन की शिक्षा ग्रहण करें. लक्ष्मण को यह बात पहले अजीब लगी, क्योंकि रावण उनका शत्रु था. फिर भी वे बड़े भाई की आज्ञा मानकर रावण के पास पहुंचे.

पहली बार क्यों नहीं मिला जवाब?

कथा के अनुसार, लक्ष्मण पहली बार रावण के सिर के पास खड़े होकर उससे प्रश्न पूछने लगे. रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया. जब लक्ष्मण लौटकर भगवान राम के पास आए तो श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्ञान लेने वाला हमेशा गुरु के चरणों में खड़ा होता है, सिरहाने नहीं. उन्होंने लक्ष्मण को दोबारा भेजा और इस बार रावण के चरणों के पास खड़े होकर विनम्रता से प्रश्न करने को कहा.

रावण ने क्या दी जीवन की सबसे बड़ी सीख?

जब लक्ष्मण दूसरी बार रावण के चरणों में पहुंचे, तब रावण ने उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें बताईं. उसने कहा कि, अच्छे और शुभ कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए, जबकि बुरे कार्यों को जितना संभव हो टाल देना चाहिए. रावण ने स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन में कई गलतियां कीं. वह चाहता था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए, समुद्र का पानी मीठा कर दे और अपने साम्राज्य को और महान बनाए, लेकिन इन अच्छे कार्यों को वह टालता रहा. दूसरी ओर, माता सीता का हरण जैसे अधर्मपूर्ण कार्य उसने जल्दबाजी में कर दिए, जिसका परिणाम उसके पूरे वंश के विनाश के रूप में सामने आया.

भगवान राम ने क्यों भेजा था लक्ष्मण को?

भगवान राम जानते थे कि रावण केवल बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता, शिवभक्त और कुशल राजनीतिज्ञ भी था. इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को यह सिखाना चाहा कि ज्ञान का सम्मान व्यक्ति के गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल उसके पक्ष या विरोध के आधार पर. यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है.