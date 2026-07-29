वनवास के पूरे 14 साल… फिर भी लक्ष्मण ने कभी नहीं देखा माता सीता का मुख, जानिए क्या थी इसके पीछे की मर्यादा?

Ramayana Katha: क्या कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक एक ही घर में रहकर अपनी भाभी का चेहरा न देखे, यह संभव है? रामायण काल में ऐसा हुआ है, जिससे जुड़ा एक रोचक प्रसंग है. ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे. जो कि, उनकी मर्यादा, संयम और आदर्श चरित्र को उजागर करता है. कहा जाता है कि, पूरे वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कभी माता सीता के मुख की ओर दृष्टि नहीं उठाई. यही कारण था कि जब सीता माता के आभूषणों की पहचान करने का समय आया, तब उन्होंने केवल उनके पैरों के नूपुर (पायल) को ही पहचाना. अब सवाल है कि आखिर, भाभी सीता का मुख न देखने के पीछे क्या कारण था? आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी यह प्रेरणादायक कथा-

लक्ष्मण ने श्रीराम-सीता के साथ 14 वर्ष बिताए

भगवान राम को को वनवास मिलने पर माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ गए थे. मतलब, भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों का वनवास साथ बिताया. इस दौरान लक्ष्मण ने न केवल अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा की, बल्कि आदर्श आचरण और मर्यादा की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी चर्चा आज भी होती है.

माता सीता को मां समान मानते थे लक्ष्मण

वाल्मीकि रामायण और रामकथा की परंपराओं के अनुसार, लक्ष्मण माता सीता को अपनी भाभी ही नहीं, बल्कि मां के समान सम्मान देते थे. बता दें कि, भारतीय संस्कृति में बड़े भाई की पत्नी को मातृतुल्य माना गया है. इसी मर्यादा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने कभी भी माता सीता के मुख की ओर नहीं देखा. वे सदैव उनके चरणों में ही प्रणाम करते थे.

जब पहचानने के लिए लाए गए सीता के आभूषण

रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब सामने आता है, जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है. अपहरण के दौरान सीता अपने आभूषण मार्ग में गिराती जाती हैं, ताकि श्रीराम और लक्ष्मण उनके मार्ग का पता लगा सकें. बाद में जब वानरों को वे आभूषण मिलते हैं, तो उन्हें पहचानने के लिए श्रीराम और लक्ष्मण के सामने लाया जाता है. उस समय लक्ष्मण एक अत्यंत भावुक बात सभी को हैरान कर देती है.

केवल नूपुर को ही पहचान पाए लक्ष्मण

धर्म ग्रंथों के अनुसार, सीता के आभूषण दिखाने पर लक्ष्मण कहते हैं कि वे माता के कुंडल, हार या कंगन नहीं पहचान सकते, क्योंकि उन्होंने कभी उनके मुख या शरीर की ओर देखा ही नहीं. लेकिन, वे पैरों के नूपुर (पायल) अवश्य पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन चरण स्पर्श करते समय उन्हीं के दर्शन होते थे. यह प्रसंग लक्ष्मण के चरित्र, विनम्रता और मर्यादा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है.

मर्यादा पुरुषोत्तम के परिवार की अनूठी परंपरा

श्रीराम के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वहां हर संबंध सम्मान, त्याग और अनुशासन पर आधारित था. लक्ष्मण ने न केवल अपने भाई के प्रति समर्पण दिखाया, बल्कि परिवार की मर्यादा का भी पूरी निष्ठा से पालन किया. यही कारण है कि उन्हें आदर्श भाई और आदर्श देवर के रूप में याद किया जाता है.