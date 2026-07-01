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हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने का रहस्य क्या है? माता सीता से क्या मिली सीख, रोचक है इसके पीछे की कथा

Ramayana Facts: सनातन परंपरा में भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है. देशभर के हनुमान मंदिरों में भक्त उन्हें चमेली के तेल में मिला सिंदूर चढ़ाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? उनके शरीर पर सिंदूर लगाने का रहस्य क्या है? तो आज हम इसी रहस्य को बताने की कोशिश करेंगे.

By: Lalit Kumar | Published: July 1, 2026 9:09:52 AM IST

जानिए, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर क्यों लगाया था सिंदूर. (AI)
जानिए, हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर क्यों लगाया था सिंदूर. (AI)


Ramayana Facts: सनातन परंपरा में भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है. देशभर के हनुमान मंदिरों में भक्त उन्हें चमेली के तेल में मिला सिंदूर चढ़ाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? उनके शरीर पर सिंदूर लगाने का रहस्य क्या है? तो आज हम इसी रहस्य को बताने की कोशिश करेंगे. बता दें कि, इसके पीछे रामायण से जुड़ी एक बेहद रोचक और भावनात्मक कथा प्रचलित है, जो भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अतुलनीय भक्ति और समर्पण को दर्शाती है. तो चलिए, जानते हैं सिंदूर लगाने के पीछे का रहस्य-

हनुमान जी ने माता सीता से पूछा सिंदूर का रहस्य

लोकप्रचलित कथा के अनुसार, एक दिन भगवान राम के राजतिलक के बाद हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं. हनुमान जी स्वभाव से अत्यंत जिज्ञासु थे. उन्होंने विनम्रता पूर्वक माता सीता से पूछ लिया कि, माता आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस पर माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और मंगल कामना के लिए मांग में सिंदूर धारण करती हैं. यह प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

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हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने का रहस्य क्या है? माता सीता से क्या मिली सीख, रोचक है इसके पीछे की कथा

हनुमान जी ने पूरे शरीर पर लगा लिया सिंदूर

माता सीता की यह बात सुनते ही हनुमान जी के मन में एक विचार आया. उन्होंने सोचा कि यदि मांग में थोड़ा-सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्रीराम की आयु और कल्याण होता है, तो यदि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, तो प्रभु का और भी अधिक मंगल होगा. ऐसा सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और भगवान राम के दरबार में पहुंच गए. जब प्रभु श्रीराम ने उन्हें इस रूप में देखा तो मुस्कुराते हुए इसका कारण पूछा. इस पर हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से कहा कि, यह सब केवल प्रभु के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए किया है.

हनुमान की बात सुन भाव-विभोर हुए प्रभु राम

हनुमान जी का उत्तर सुनकर भगवान राम अत्यंत भावुक हो गए. उन्होंने हनुमान जी की निष्काम भक्ति, प्रेम और समर्पण की प्रशंसा की. मान्यता है कि उसी समय भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी और उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होंगी.

आज भी निभाई जाती है यह परंपरा

इसी लोकमान्यता के आधार पर आज भी देशभर के हनुमान मंदिरों में भक्त सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं. विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा कर उनसे शक्ति, साहस, सुख-समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं. मान्यता है कि, ऐसा करने वाले साधकों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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