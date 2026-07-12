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परशुराम, हनुमान या फिर विभीषण… श्रीराम को भगवान विष्णु का अवतार सबसे पहले किसने पहचाना? पढ़ें रोचक कथा

Ramayana Katha: अगर आपसे पूछा जाए कि जब श्रीराम पृथ्वी पर एक राजकुमार के रूप में विचरण कर रहे थे, तब सबसे पहले किसने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार पहचाना था? तो शायद आपका जवाब हनुमान, विभीषण या परशुराम में से कोई एक होगा. असल में, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है, जितना पहली नजर में लगता है. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 12, 2026 10:20:10 AM IST

जानिए, श्रीराम को भगवान विष्णु का अवतार सबसे पहले किसने पहचाना? (AI)
जानिए, श्रीराम को भगवान विष्णु का अवतार सबसे पहले किसने पहचाना? (AI)


Ramayana Katha: रामायण में भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और धर्म के रक्षक के रूप में पहचाना गया है. लेकिन, अगर आपसे पूछा जाए कि जब श्रीराम पृथ्वी पर एक राजकुमार के रूप में विचरण कर रहे थे, तब सबसे पहले किसने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार पहचाना था? तो शायद आपका जवाब हनुमान, विभीषण या परशुराम में से कोई एक होगा. असल में, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है, जितना पहली नजर में लगता है. रामायण में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जहां अलग-अलग पात्रों ने अलग-अलग समय पर श्रीराम की दिव्यता का अनुभव किया. किसी ने उनके अद्भुत पराक्रम को देखकर उन्हें ईश्वर माना, तो किसी ने उनके तेज, करुणा और धर्मनिष्ठा में भगवान विष्णु का स्वरूप देखा. अब सवाल यही है कि आखिर, सबसे पहले किसे यह आभास हुआ कि अयोध्या के राजकुमार राम वास्तव में स्वयं श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं? पढ़िए रोचक कथा-

देवताओं और ऋषियों को पहले से था ज्ञान

रामायण के अनुसार रावण के अत्याचारों से पृथ्वी, देवता और ऋषि-मुनि अत्यंत व्यथित थे. तब भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के यहां राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया. इसलिए देवताओं, ब्रह्मा और कई महर्षियों को पहले से ही यह ज्ञात था कि श्रीराम कोई सामान्य मानव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं. महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और अन्य महान ऋषियों को भी श्रीराम की दिव्यता का ज्ञान था. हालांकि, उन्होंने कभी इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया और श्रीराम को एक आदर्श मानव के रूप में अपना कर्तव्य निभाने दिया.

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परशुराम ने कब पहचाना श्रीराम का दिव्य स्वरूप?

सीता स्वयंवर में भगवान शिव का विशाल धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर मिथिला पहुंचे. उन्हें लगा कि किसी ने उनके आराध्य भगवान शिव का अपमान किया है. परशुराम ने श्रीराम को भगवान विष्णु का दिव्य धनुष उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी. श्रीराम ने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण संधान कर लिया. यह दृश्य देखते ही परशुराम समझ गए कि यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है. उसी क्षण उन्हें श्रीराम में भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप दिखाई दिया. उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया, श्रीराम की स्तुति की और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए. 

हनुमान ने कैसे पहचाना?

हनुमान जी की श्रीराम से पहली भेंट ऋष्यमूक पर्वत के निकट हुई थी. वे उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके सुग्रीव के दूत बनकर पहुंचे थे. श्रीराम से बातचीत के दौरान हनुमान उनके तेज, विनम्रता और दिव्य आभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें साधारण राजकुमार नहीं माना. बाद में उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने श्रीराम को अपने आराध्य भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया. हालांकि रामायण में यह प्रसंग परशुराम की घटना के बाद आता है.

विभीषण को कब हुआ विश्वास?

लंका में रहते हुए विभीषण धर्म और सत्य के पक्षधर थे. जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्रीराम लंका पहुंचे, तब विभीषण ने समझ लिया कि श्रीराम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं. रावण को कई बार समझाने के बाद भी जब उसने सीता को लौटाने से इनकार कर दिया, तब विभीषण ने लंका छोड़कर श्रीराम की शरण ग्रहण की. उन्होंने श्रीराम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए उनका साथ दिया और अंततः लंका के राजा बने.

सबसे पहले भगवान राम को किसने पहचाना?

यदि केवल दिव्य ज्ञान की बात करें, तो देवताओं और कई महर्षियों को श्रीराम के जन्म से पहले ही उनके विष्णु अवतार होने का ज्ञान था. लेकिन यदि रामायण के प्रमुख पात्रों में उस व्यक्ति की बात करें जिसने सबसे पहले श्रीराम की दिव्यता को प्रत्यक्ष रूप से पहचानकर स्वीकार किया, तो परशुराम का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है. इसके बाद हनुमान और विभीषण ने भी श्रीराम की दिव्यता को स्वीकार किया और जीवनभर उनकी सेवा तथा भक्ति में समर्पित रहे.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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