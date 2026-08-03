सुमंत कौन थे? जिन पर राजा दशरथ को था पूरा भरोसा, वनवास जाते समय राम को रथ से अयोध्या से बाहर आए थे छोड़ने

Ramayana Facts: हिन्दू महाकाव्य रामायण अनगिनत प्रसंगों का खजाना है. इसमें तमाम ऐसे अनसुने प्रसंग हैं, जिनको लोग कम ही जानते हैं. रामायण में जब-जब अयोध्या से राम के वनवास की बात होती है तो आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभरता है, जिसमें श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर अयोध्या छोड़ रहे हैं. उनके पीछे पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूबी है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस रथ को हांकने वाला व्यक्ति कौन था? रामायण के अनुसार, सुमंत को राजा दशरथ का बेहद भरोसेमंद मंत्री और सारथी माना जाता था.

सुमंत सिर्फ राजपरिवार के सेवक नहीं थे, बल्कि दशरथ के विश्वासपात्र सलाहकारों में भी शामिल थे. राम के वनवास की पूरी घटना में उनकी भूमिका बेहद भावुक और महत्वपूर्ण रही. अब सवाल है कि आखिर, सुमंत कौन थे? राजा दशरथ उनपर सबसे ज्यादा भरोसा क्यों करते थे? पढ़िए भावुक कर देने वाली रोचक कथा-

राजा दशरथ के खास थे सुमंत

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, सुमंत को दशरथ के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था. वे राजा के सारथी होने के साथ-साथ उनके मंत्रियों में भी थे. दशरथ उनसे कई महत्वपूर्ण मामलों में सलाह लेते थे. यही वजह थी कि राजपरिवार में भी सुमंत को विशेष सम्मान प्राप्त था. राम के राज्याभिषेक की तैयारियों और बाद में वनवास की परिस्थितियों में भी वे लगातार राजा के साथ रहे.

राम को वनवास ले जाने की मिली जिम्मेदारी

जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगते हुए राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी, तब अयोध्या का माहौल बदल गया. दशरथ इस निर्णय से बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए वन जाने का निर्णय लिया. इस दौरान सुमंत को राम को राजमहल तक लाने के लिए भेजा गया. बाद में जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए रवाना हुए तो सुमंत ही रथ लेकर उनके साथ चले. वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम, सीता और लक्ष्मण के रथ से अयोध्या से निकलने तथा नगरवासियों के विलाप का वर्णन मिलता है.

दशरथ चाहते थे कि सुमंत राम को वापस लाएं

जब सुमंत रथ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर वन के लिए रवाना हुए तो राजा दशरथ बहुत दुखी थे. दशरथ राम से अलग होने का दुख सह नहीं पा रहे थे. ऐसे में उन्होंने सुमंत को निर्देश दिया था कि वह राम के साथ जाएं और संभव हो तो उन्हें समझाकर वापस ले आएं. लेकिन, राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ थे. सुमंत ने राम के साथ वन की ओर यात्रा की. रास्ते में राम, सीता और लक्ष्मण से बातचीत करते हुए वे भावुक भी होते रहे. अंततः जब राम ने अयोध्या लौटने से साफ इनकार कर दिया तो सुमंत को भारी मन से वापस लौटना पड़ा.

राम से बिछड़कर सुमंत भी हुए भावुक

राम को वन में छोड़कर लौटना सुमंत के लिए आसान नहीं था. वे वापस अयोध्या पहुंचे तो उनके शरीर पर यात्रा की धूल थी और आंखों में आंसू. राजा दशरथ ने उनसे राम के बारे में पूछा. वाल्मीकि रामायण के अनुसार, दशरथ ने सुमंत से राम के रहने, खाने और वन में उनके जीवन को लेकर कई सवाल किए. राम की चिंता में व्याकुल राजा की दशा देखकर सुमंत भी बेहद दुखी थे.

सुमंत सिर्फ सारथी नहीं, विश्वासपात्र थे

सुमंत की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे दशरथ के लिए केवल रथ चलाने वाले सारथी नहीं थे. वे राजदरबार के अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति थे, जिन पर राजा कठिन परिस्थितियों में भी भरोसा करते थे. राम के वनवास के बाद भी वे अयोध्या के राजकाज और राजपरिवार से जुड़े रहे. रामायण की इस कथा में सुमंत का किरदार भले ही राम, सीता, लक्ष्मण या दशरथ जितना चर्चित न हो, लेकिन राम के वनवास की शुरुआत के उस भावुक सफर में वे एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी थे.