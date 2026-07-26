Home > धर्म > रहस्य था रावण की ‘नाभि में अमृत’… फिर विभीषण को कैसे हुई जानकारी, लंकेश ने कैसे पाया था अमरता का वरदान

रहस्य था रावण की ‘नाभि में अमृत’… फिर विभीषण को कैसे हुई जानकारी, लंकेश ने कैसे पाया था अमरता का वरदान

Ramayana Katha: रामायण का युद्ध केवल दो महान योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था. इस युद्ध में सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर, इतना शक्तिशाली रावण बार-बार घायल होने के बावजूद मर क्यों नहीं रहा था? आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में.

By: Lalit Kumar | Published: July 26, 2026 11:08:35 AM IST

जानिए, रावण की नाभि में मौजूद अमृत की जानकारी विभीषण को कैसे हुई? (AI)
जानिए, रावण की नाभि में मौजूद अमृत की जानकारी विभीषण को कैसे हुई? (AI)


Ramayana Katha: महाकाव्य रामायण का जब भी जिक्र होता है, तो सबसे पहले लंकापति रावण के अहंकार और भगवान श्री राम के हाथों उसके अंत की कहानी जुबां पर आती है. रामायण का युद्ध केवल दो महान योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था. इस युद्ध में सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर, इतना शक्तिशाली रावण बार-बार घायल होने के बावजूद मर क्यों नहीं रहा था? कहा जाता है कि, उसकी नाभि में अमृत का वास था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी. यह रहस्य रावण ने किसी को भी नहीं बताया था. इसके बाद भी यह रहस्य विभीषण को कैसे पता चला? क्या सचमुच रावण अमर था? लंकेश ने यह अद्भुत शक्ति कैसे प्राप्त की थी? आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में.

कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा

रामायण के अनुसार, रावण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की. कहा जाता है कि उसने एक-एक करके अपने दसों सिर अग्नि में समर्पित कर दिए. उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा. रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता है. तब रावण ने देवताओं, दानवों, यक्षों, गंधर्वों और अन्य शक्तिशाली जातियों से अवध्य होने का वरदान मांग लिया. उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी. यही आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना.

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नाभि में अमृत की मान्यता

लोककथाओं और रामायण की कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि, ब्रह्मा के वरदान और तपस्या के प्रभाव से रावण की नाभि में अमृत तत्व स्थित हो गया था. जब तक वह सुरक्षित रहता, तब तक रावण को मारना असंभव था. इसी वरदान के कारण युद्ध के दौरान भगवान श्रीराम के कई बाण उसे तत्काल मृत्यु नहीं दे पाए. हालांकि, वाल्मीकि रामायण में ‘नाभि में अमृत’ का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है. यह प्रसंग मुख्यतः लोकपरंपराओं, रामकथाओं और बाद की कथात्मक परंपराओं में अधिक प्रसिद्ध है.

विभीषण को कैसे पता चला अमरता का रहस्य?

लंकापति रावण ने अपने अमरता के रहस्य की बात ब्रह्मांड में किसी को नहीं बताई थी. यहां तक कि मंदोदरी को भी नहीं. लेकिन, एक बार अनजाने में उसने यह गहरा राज अपनी माता कैकसी के सामने प्रकट कर दिया था. फिर माता कैकसी से ही यह बात विभीषण को पता चली, जो अंत में रावण के अंत का कारण बनी. हालांकि, विभीषण लंका के राजपरिवार, रावण की तपस्या, उसके वरदानों और उसकी शक्तियों से भली-भांति परिचित थे.

अपमानित कर विभीषण को राज्य से निकाला

जब रावण ने माता सीता का हरण किया और विभीषण ने उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी, तब रावण ने उनका अपमान कर उन्हें राज्य से निकाल दिया. इसके बाद विभीषण भगवान श्रीराम की शरण में आ गए. युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण बार-बार घायल होकर भी जीवित रहा, तब विभीषण ने श्रीराम को उसकी कमजोरी के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उसकी नाभि में स्थित अमृत तत्व को नष्ट किए बिना उसका वध संभव नहीं होगा.

श्रीराम ने कैसे किया रावण का वध?

विभीषण की बात सुनने के बाद भगवान श्रीराम ने दिव्य अस्त्र का संधान किया. पहले उन्होंने रावण की नाभि पर प्रहार कर उसके अमृत तत्व को नष्ट किया और उसके बाद घातक बाण से उसका वध कर दिया. इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई.

Tags: Dharmramayana kathareligion news
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