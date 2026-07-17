मेघनाद या इंद्रजीत… रावण के पुत्र का असली नाम क्या था? कैसे मिले दो-दो नाम, जन्म से लेकर शक्तियों तक की कथा

Ramayana Katha: रामायण का नाम आते ही भगवान श्रीराम, हनुमान और रावण की खूब चर्चा होती है. लेकिन, रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है. आखिर उसका असली नाम क्या था? क्या मेघनाद और इंद्रजीत दो अलग-अलग व्यक्ति थे या एक ही योद्धा के दो नाम? उसके जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि उसका नाम मेघनाद पड़ा, और फिर कौन-सी अद्भुत विजय के बाद वह इंद्रजीत कहलाया? आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस महान योद्धा की जन्मकथा, अद्भुत शक्तियों और उसके दो नामों के पीछे का रोचक रहस्य.

जन्म के समय गूंजा था मेघों जैसा नाद

रामायण के अनुसार, रावण और मंदोदरी के पुत्र का जन्म नाम ‘मेघनाद’ था. कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ, तब उसकी पहली गर्जना बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी. इसी कारण उसका नाम मेघनाद रखा गया, जिसका अर्थ है- मेघों के समान गूंजने वाली गर्जना करने वाला. बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और युद्धकला में निपुण था. रावण ने उसे श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलाई और उसने शस्त्र तथा शास्त्र दोनों में महारत हासिल की.

कैसे मिला ‘इंद्रजीत’ नाम?

युवावस्था में मेघनाद ने अपनी असाधारण वीरता से देवताओं को भी चुनौती दी. पौराणिक कथा के अनुसार, उसने देवराज इंद्र के साथ भीषण युद्ध किया और उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया. बाद में ब्रह्मा के हस्तक्षेप पर इंद्र को मुक्त किया गया. इंद्र पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा ने मेघनाद को ‘इंद्रजीत’ की उपाधि दी, जिसका अर्थ है- इंद्र को जीतने वाला. इसके बाद वह पूरे त्रिलोक में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

ब्रह्मा से मिले थे कई दिव्य वरदान

इंद्र पर विजय के बाद ब्रह्मा ने मेघनाद को कई दिव्य वरदान भी दिए. उसे अदृश्य होकर युद्ध करने की शक्ति प्राप्त हुई. साथ ही उसे अनेक दिव्य अस्त्र-शस्त्र मिले, जिनमें ब्रह्मास्त्र और नागपाश जैसे शक्तिशाली अस्त्र भी शामिल बताए जाते हैं. एक अन्य मान्यता के अनुसार, यदि निकुंभिला में उसका विशेष यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता, तो उसे युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव हो जाता.

रामायण युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा

लंका युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को कई बार संकट में डाल दिया. उसने नागपाश का प्रयोग कर भगवान राम और लक्ष्मण को भी कुछ समय के लिए बंधन में जकड़ दिया था. उसके युद्ध कौशल और रणनीति के कारण उसे रावण की सेना का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था. हालांकि, जब विभीषण ने श्रीराम पक्ष को निकुंभिला यज्ञ का रहस्य बताया, तब लक्ष्मण ने यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही वहां पहुंचकर युद्ध किया. भीषण संघर्ष के बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया.

एक ही योद्धा के दो नाम

मेघनाद उसका जन्म का नाम था, जबकि इंद्रजीत उसकी वीरता और इंद्र पर विजय के बाद मिली उपाधि थी. रामायण में वह केवल रावण का पुत्र ही नहीं, बल्कि अद्वितीय पराक्रम, दिव्य अस्त्रों और असाधारण युद्धकौशल वाले योद्धा के रूप में भी याद किया जाता है.