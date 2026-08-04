Home > धर्म > कौन था मायावी राक्षस मारीच? पिछले जन्म के श्राप से सोने के हिरण बनने तक, जिसकी एक माया ने बदल दी रामायण की दिशा

कौन था मायावी राक्षस मारीच? पिछले जन्म के श्राप से सोने के हिरण बनने तक, जिसकी एक माया ने बदल दी रामायण की दिशा

Maricha Story: रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी भूमिका भले ही छोटी दिखाई देती हो, लेकिन उनके एक फैसले ने पूरी कथा की दिशा बदल दी. मारीच भी ऐसा ही एक पात्र था. सवाल यह है कि आखिर मारीच कौन था? क्या वह जन्म से ही राक्षस था या इसके पीछे किसी श्राप की कथा छिपी है? रावण से उसका रिश्ता क्या था? पढ़िए रोचक प्रसंग-

By: Lalit Kumar | Published: August 4, 2026 10:37:38 AM IST

कौन था मायावी राक्षस मारीच? (AI)
कौन था मायावी राक्षस मारीच? (AI)


Maricha Story: रामायण में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है. मगर रामायण की पूरी कड़ी हर छोटे-छोटे पात्रों से जुड़ी है. जी हां, रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी भूमिका भले ही छोटी दिखाई देती हो, लेकिन उनके एक फैसले ने पूरी कथा की दिशा बदल दी. मारीच भी ऐसा ही एक पात्र था. वही मारीच… जिसने पंचवटी में सोने के हिरण का रूप धारण कर माता सीता को आकर्षित किया और भगवान राम को आश्रम से दूर ले गया. इसके बाद घटनाओं की ऐसी कड़ी शुरू हुई, जिसने सीता हरण से लेकर लंका युद्ध तक का रास्ता तैयार किया. लेकिन, सवाल यह है कि आखिर मारीच कौन था? क्या वह जन्म से ही राक्षस था या इसके पीछे किसी श्राप की कथा छिपी है? रावण से उसका रिश्ता क्या था? पढ़िए रोचक प्रसंग-

कौन था मायावी मारीच?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था और ताड़का का पुत्र था. उसका उल्लेख बालकांड और अरण्यकांड में मिलता है. मारीच और उसके साथी ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालते थे. जब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को साथ लेकर गए, तब मारीच का सामना राम से हुआ. राम के बाण ने मारीच को बुरी तरह परास्त कर दिया. इस घटना के बाद उसके मन में राम के प्रति भय बैठ गया. बाद में जब वह फिर राम के सामने आया तो राम के पराक्रम को देखकर उसने अपना जीवन बदल लिया और तपस्वी जैसा जीवन बिताने लगा.

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पिछले जन्म का श्राप क्या था?

मारीच के पिछले जन्म को लेकर लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में अलग-अलग कथाएं मिलती हैं. एक मान्यता के अनुसार वह पूर्व जन्म में वैकुंठ का द्वारपाल था और श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्मा था. हालांकि, यह कथा वाल्मीकि रामायण के मूल आख्यान में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है. इसलिए इसे लोकमान्यता के रूप में देखा जाता है. एक अन्य परंपरा में उसके राक्षस बनने को शाप से जोड़ा जाता है.

रावण से मारीच का क्या था रिश्ता?

मारीच का संबंध रावण से बेहद करीबी था. कई लोक कथाओं में उसे रावण का मामा बताया जाता है. रावण जब सीता का हरण करने की योजना बनाता है, तो उसे मारीच की मायावी शक्तियों की याद आती है. मारीच रावण की योजना से खुश नहीं था. उसने उसे समझाया कि राम से शत्रुता करना विनाश को बुलावा देना है. लेकिन, रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे धमकाकर अपनी योजना में शामिल कर लिया. वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में रावण और मारीच के बीच इस प्रसंग का रोचक वर्णन मिलता है.

सोने का हिरण कैसे बना मारीच?

रावण की योजना के अनुसार, मारीच ने अद्भुत स्वर्णमृग का रूप धारण किया और पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण की कुटिया के पास पहुंचा. उसके चमकदार रूप को देखकर सीता आकर्षित हो गईं और उन्होंने राम से उस हिरण को पकड़ने की इच्छा जताई. राम उस हिरण के पीछे जंगल में चले गए. मारीच उन्हें काफी दूर तक ले गया. जब राम का बाण उसे लगा और उसका अंत निकट आया, तब मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई. उसकी इस आखिरी माया ने लक्ष्मण को भी कुटिया से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया था.

एक माया और बदल गई रामायण की दिशा

मारीच की यही आखिरी चाल रावण की योजना का निर्णायक हिस्सा बनी. राम और लक्ष्मण के दूर जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर सीता के पास पहुंचा और उनका हरण कर लिया. इस घटना के बाद राम की सीता की खोज शुरू हुई, हनुमान और सुग्रीव से उनका मिलन हुआ और अंततः लंका पर धर्म-अधर्म का निर्णायक युद्ध हुआ.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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