बाल्मीकि आश्रम के वो दो बालक… जिनके सामने बेबस हो गई थी अयोध्या की सेना! रणभूमि में लक्ष्मण-हनुमान को भी दे दी थी मात

Ramayana Katha: महाकाव्य रामायण के अनेक प्रसंग आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है. आज हम बात करेंगे रामायण के 2 महान बालकों की, जिनके साहस के आगे पूरी अयोध्या सेना झुक गई थी. ऐसे में सवाल है कि आखिर, वे कौन से दो बालक थे, जिन्होंने अकेले ही अयोध्या की विशाल सेना को रोक दिया? कैसे भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान, पराक्रमी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक उनके सामने टिक नहीं सके? यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले-बढ़े लव और कुश थे. धनुर्विद्या, शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर चुके इन दोनों भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर ऐसा इतिहास रचा, जो रामायण के सबसे रोमांचक प्रसंगों में गिना जाता है. आइए जानते हैं इस लव-कुश के साहस से जुड़ी रोचक कथा-

वाल्मीकि आश्रम में हुआ पालन-पोषण

माता सीता जब अयोध्या छोड़कर वन में पहुंचीं, तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया. यहीं लव और कुश का जन्म हुआ. महर्षि वाल्मीकि ने दोनों राजकुमारों को वेद, शास्त्र, नीति, संगीत और युद्धकला की शिक्षा दी. बचपन से ही दोनों धनुष-बाण चलाने में अद्भुत निपुण हो गए थे.

अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका

उत्तरकांड के अनुसार, भगवान श्रीराम ने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया. परंपरा के अनुसार यज्ञ का घोड़ा जहां-जहां जाता, वहां के राजा या तो उसे स्वीकार करते या युद्ध करते. घूमते-घूमते यह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के निकट पहुंचा. लव और कुश ने घोड़े पर लगी घोषणा पढ़ी और उसे पकड़ लिया. उनका मानना था कि, बिना युद्ध किए किसी राजा की अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं.

एक-एक कर पराजित हुए महारथी

घोड़े को छुड़ाने सबसे पहले अयोध्या की सेना पहुंची, लेकिन लव और कुश ने उसे परास्त कर दिया. इसके बाद शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण भी युद्ध के लिए आए. पौराणिक कथाओं के अनुसार, लव-कुश ने अपने अद्भुत पराक्रम और दिव्य अस्त्र-विद्या से उन्हें भी पराजित कर दिया. यहां तक कि भगवान श्रीराम के परम भक्त और अतुलनीय बलशाली हनुमान भी उन्हें रोक नहीं सके. कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि लव-कुश ने दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से हनुमान को भी कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया था.

जब पिता-पुत्र आमने-सामने आए

अंततः स्वयं भगवान श्रीराम युद्धभूमि में पहुंचे. उसी समय महर्षि वाल्मीकि और माता सीता भी वहां आ गए. तब महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम को बताया कि जिन दो वीर बालकों से वे युद्ध करने आए हैं, वे उनके अपने पुत्र लव और कुश हैं. यह सत्य सामने आते ही युद्ध समाप्त हो गया. माता सीता ने भी अपने पुत्रों का परिचय कराया. इस तरह से पिता-पुत्र का भावुक मिलन हुआ.