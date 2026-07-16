राक्षस कालनेमी का पुनर्जन्म किस अत्याचारी राजा के रूप में हुआ? उसके 6 पुत्र कौन थे? पढ़ें कंस-श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी कथा

Ramayana katha: रामायण और श्रीकृष्ण की लीलाओं के बीच कई ऐसे पौराणिक प्रसंग हैं, जो अलग-अलग युगों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. इन्हीं में से एक रोचक कथा मायावी राक्षस कालनेमि की भी है. रामायण में यही कालनेमि वह मायावी राक्षस था, जिसने संजीवनी बूटी लाने जा रहे हनुमान जी को छल से रोकने की कोशिश की थी. बता दें कि, जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने के बाद मूर्छित हो गए थे. हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरि पर्वत की ओर जा रहे थे, तब रावण ने उन्हें रोकने के लिए कालनेमि को भेजा था. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, यही कालनेमि अगले जन्म में मथुरा के अत्याचारी राजा के रूप में जन्मा था? इतना ही नहीं, कंस के जिन छह पुत्रों का उल्लेख मिलता है, उनकी कथा भी बेहद रहस्यमयी है और भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से गहराई से जुड़ी हुई मानी जाती है. अब सवाल है कि आखिर, कालनेमि के पुनर्जन्म का रहस्य क्या है? कंसस के छह पुत्र कौन थे? पढ़िए रोचक पौराणिक प्रसंग-

कौन था रामायण का कालनेमि?

रामायण के अनुसार, कालनेमि एक अत्यंत मायावी और शक्तिशाली राक्षस था. वह मायाजाल रचने और रूप बदलने में माहिर था. रावण का विश्वसनीय सहयोगी होने के कारण उसे कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे. संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी को भी रोकने का प्रयास किया था.

कंस के रूप में कालनेमि का पुनर्जन्म

भागवत पुराण समेत कुछ अन्य वैष्णव परंपराओं में वर्णन मिलता है कि, त्रेतायुग का मायावी राक्षस कालनेमि द्वापर युग में कंस के रूप में जन्मा था. जिस प्रकार कालनेमि ने भगवान राम के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था, उसी तरह कंस ने भगवान श्रीकृष्ण के अवतार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया. देवकी और वसुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र ही कंस का वध करेगा. यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी तथा वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया.

कंस के छह पुत्र कौन थे?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, कंस और उसकी पत्नी अस्ती से छह पुत्र हुए. कुछ ग्रंथों में उनके नाम सुहू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि, तुष्टिमान, शंख और सुषेण बताए गए हैं. हालांकि, कई पुराणों में इन नामों में कुछ अंतर भी मिलता है. रोचक बात यह है कि, श्रीमद्भागवत महापुराण में अधिक प्रसिद्ध प्रसंग देवकी के पहले छह पुत्रों का है, जिन्हें सामूहिक रूप से षड्गर्भ कहा गया है. कंस ने आकाशवाणी के भय से इन छह नवजात शिशुओं का जन्म लेते ही वध कर दिया था. ये छह पुत्र पूर्वजन्म के श्राप के कारण देवकी के गर्भ से जन्मे थे.

श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी कथा

जब देवकी का सातवां गर्भ था, तब भगवान विष्णु की योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया. यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए. इसके बाद आठवें गर्भ से भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया. श्रीकृष्ण के जन्म की रात वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आए. वहीं योगमाया को लेकर वापस कारागार लौटे. जब कंस ने उस बालिका को मारना चाहा, तो वह देवी के रूप में प्रकट होकर बोलीं कि जिसका भय है, वह जन्म ले चुका है.

अंत में हुआ अधर्म का विनाश

कंस ने वर्षों तक अत्याचार किए और श्रीकृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, लेकिन हर प्रयास विफल रहा. अंततः श्रीकृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की.