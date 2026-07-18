रामायण के बाद हनुमान जी अमर कैसे हुए? भगवान राम और माता सीता से क्या मिले वरदान, पढ़ें रोचक कथा

Ramayana Katha: सनातन के महाकाव्य रामायण में भगवान हनुमान को अद्भुत शक्ति, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना गया है. माता सीता की खोज से लेकर लंका दहन और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने तक, उन्होंने हर कठिन घड़ी में भगवान श्रीराम का साथ निभाया. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी आज भी चिरंजीवी (अमर) क्यों माने जाते हैं? आखिर उन्हें अमरत्व का वरदान किसने दिया था? क्या यह वरदान केवल भगवान श्रीराम ने दिया था या माता सीता ने भी उन्हें विशेष आशीर्वाद प्रदान किया था? अक्सर लोग इन सवालों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. आइए जानते हैं पौराणिक ग्रंथों में वर्णित रोचक कथा के बारे में-

भगवान राम ने दिया था चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद

रामायण के अनुसार, लंका विजय और अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्रीराम ने अपने सभी सहयोगियों का सम्मान किया. हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और अतुलनीय सेवा से प्रसन्न होकर श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया. कहा, जब तक इस पृथ्वी पर उनका नाम, उनकी कथा और रामायण का स्मरण होता रहेगा, तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे और भक्तों की रक्षा करते रहेंगे. इसी कारण हनुमान जी को हिंदू धर्म के सप्त चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है.

माता सीता ने भी दिया था विशेष वरदान

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता भी हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न थीं. उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जहां भी श्रीराम की कथा होगी, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहेंगे. साथ ही उन्हें यह वरदान भी मिला कि वे सदैव स्वस्थ, बलवान और यशस्वी रहेंगे तथा भक्तों के संकट दूर करने की शक्ति रखते रहेंगे. यही कारण है कि आज भी रामकथा, सुंदरकांड या रामचरितमानस के पाठ के दौरान हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है.

पहले भी मिले थे कई दिव्य वरदान

हनुमान जी को अमरत्व का आधार केवल श्रीराम और माता सीता के आशीर्वाद से ही नहीं मिला. बचपन में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया और इंद्र के वज्र से घायल हुए, तब वायु देव के क्रोधित होने पर अनेक देवताओं ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए. ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान दिया, इंद्र ने वज्र से अभय प्रदान किया, वरुण, यमराज, अग्निदेव और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपनी-अपनी शक्तियों से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया. इन वरदानों ने उन्हें असाधारण बल और दीर्घायु प्रदान की.

कलियुग में भी मानी जाती है उपस्थिति

धार्मिक मान्यता है कि, हनुमान जी आज भी कलियुग में पृथ्वी पर विराजमान हैं और सच्चे मन से उनका स्मरण करने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं. मंगलवार और शनिवार को उनकी विशेष पूजा की जाती है. सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, संकट और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है.