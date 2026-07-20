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अहिरावण और महिरावण कौन थे? कैसे हुआ श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण, फिर हनुमान जी कैसे पहुंचे पाताल लोक

Ramayana Katha: रामायण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की कथा तो अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन, एक ऐसा प्रसंग भी है जो रहस्य, मायाजाल और अद्भुत पराक्रम से भरा हुआ है. जी हां, यह कहानी है अहिरावण और महिरावण की. वही मायावी राक्षस जिन्होंने युद्ध के दौरान भगवान श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया था. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 20, 2026 10:21:21 AM IST

जानिए, अहिरावण और महिरावण कौन थे? (AI)
जानिए, अहिरावण और महिरावण कौन थे? (AI)


Ramayana Katha: रामायण में भगवान राम के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की कथा तो अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन, एक ऐसा प्रसंग भी है जो रहस्य, मायाजाल और अद्भुत पराक्रम से भरा हुआ है. जी हां, यह कहानी है अहिरावण और महिरावण की. वही मायावी राक्षस जिन्होंने युद्ध के दौरान भगवान श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया था. इस घटना के बाद पूरी वानर सेना पर संकट के बादल उमड़ पड़े थे. तब हनुमान जी ने अपने अद्वितीय साहस, बुद्धि और शक्ति का परिचय देते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया. इतना ही नहीं, दोनों भाइयों अहिरावण और महिरावण का वध किया और प्रभु श्रीराम व लक्ष्मण को सकुशल वापस लेकर आए. यह प्रसंग आनंद रामायण, कृतिवासी रामायण और लोक परंपराओं में विस्तार से मिलता है. जानिए, आखिर अहिरावण और महिरावण कौन थे? श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण क्यों किया? पढ़िए रोचक कथा-

कौन थे अहिरावण और महिरावण?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, अहिरावण और महिरावण पाताल लोक के अत्यंत शक्तिशाली मायावी राजा थे. कई मान्यताओं में उन्हें रावण का मित्र, तो कई में उसका भाई या सहयोगी बताया गया है. दोनों तंत्र-मंत्र, मायावी शक्तियों और देवी की साधना में सिद्ध थे. युद्ध में जब रावण अपने कई योद्धाओं को खोने लगा, तब उसने अहिरावण और महिरावण से सहायता मांगी. यही कि, राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया जाए.

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श्रीराम-लक्ष्मण का अपहरण कैसे हुआ?

रावण के कहने पर अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया. उस समय हनुमान ने श्रीराम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ से अभेद्य किला बना रखा था. कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था. तब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और पहरे पर मौजूद हनुमान को भ्रमित कर दिया. जैसे ही वह शिविर के भीतर पहुंचा, उसने अपनी मायावी शक्ति से सभी को गहरी नींद में सुला दिया और श्रीराम तथा लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया.

हनुमान कैसे पहुंचे पाताल लोक?

जब हनुमान को घटना का पता चला तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर रवाना हुए. वहां प्रवेश द्वार पर उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जिसे कई कथाओं में हनुमान का पुत्र बताया गया है. युद्ध के बाद हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया और पाताल लोक में प्रवेश किया. अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अहिरावण और महिरावण देवी के समक्ष श्रीराम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं.

कैसे हुआ अहिरावण और महिरावण का अंत?

कथाओं के अनुसार, दोनों मायावी राक्षसों का वध सामान्य तरीके से संभव नहीं था. हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से उनकी चालों को विफल किया. कई लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने पंचमुखी हनुमान का स्वरूप धारण किया और पांच दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण और महिरावण का वध किया. इसके बाद उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को बंधनमुक्त कराया.

Tags: Dharmramayana kathareligion news
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