जब युद्ध में नहीं टूटा रावण का घमंड, तब अगस्त्य मुनि ने बताया दिव्य स्तोत्र! पाठ करते ही श्रीराम के हाथों लंकेश का वध

Aditya Hriday Stotra: हिन्दू महाकाव्य तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. ऐसा ही एक प्रसंग भगवान और रावण के युद्ध से जुड़ा है. जी हां, बात उस समय की है… जब लंका का मैदान युद्ध की चरम सीमा पर था. सामने रावण अपनी पूरी शक्ति और अहंकार के साथ खड़ा था, जबकि श्रीराम भीषण संघर्ष के बीच अपने लक्ष्य के लिए डटे हुए थे. युद्ध आसान नहीं था और रावण बार-बार अपनी मायावी शक्तियों और पराक्रम से चुनौती दे रहा था. तभी रणभूमि में एक ऐसा प्रसंग आया, जिसे रामायण की कथा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को सूर्यदेव की उपासना से जुड़ा ‘आदित्य हृदय स्तोत्र’ बताया. मान्यता है कि इसके पाठ से श्रीराम को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला और इसके बाद वे निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हुए.

रणभूमि में क्यों पहुंचे अगस्त्य मुनि?

वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित कथा के अनुसार, रावण के साथ युद्ध के दौरान श्रीराम कुछ क्षणों के लिए चिंतित और थके हुए दिखाई दे रहे थे. उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां पहुंचे. उन्होंने श्रीराम से सूर्यदेव की उपासना करने और आदित्य हृदय नामक पवित्र स्तोत्र का पाठ करने को कहा. अगस्त्य मुनि ने बताया कि यह स्तोत्र सूर्यदेव की स्तुति और उपासना का माध्यम है. सूर्य को समस्त जगत के प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का आधार माना गया है. इसलिए कठिन परिस्थितियों में सूर्य की आराधना मनुष्य के भीतर उत्साह और आत्मबल जगाने वाली मानी जाती है.

क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र?

‘आदित्य हृदय’ का अर्थ सूर्यदेव के हृदयस्थ स्वरूप की स्तुति से जोड़ा जाता है. इसमें सूर्यदेव को विभिन्न नामों और गुणों से स्मरण किया गया है. स्तोत्र में उन्हें जगत के प्रकाशक, देवताओं और समस्त प्राणियों के आधार तथा कर्मों के साक्षी के रूप में वर्णित किया गया है. अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को इस स्तोत्र की महिमा बताते हुए नियमित भाव से सूर्यदेव का स्मरण करने की प्रेरणा दी. कथा के अनुसार, श्रीराम ने आदित्य हृदय का पाठ किया और सूर्यदेव का ध्यान किया.

आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के बाद क्या हुआ?

आदित्य हृदय का पाठ करने के बाद श्रीराम ने अपने भीतर नया उत्साह महसूस किया और रावण के साथ अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुए. इसके बाद दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ.

रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करता रहा, लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने दिव्य अस्त्र से उसका वध कर दिया. इस तरह लंका के राजा रावण का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ.

आदित्य हृदय प्रसंग श्रीराम के आत्मबल, एकाग्रता और युद्ध के लिए मानसिक तैयारी से जुड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है. इसके बाद भी निर्णायक युद्ध हुआ और श्रीराम ने अपने पराक्रम से रावण का सामना किया.

सूर्य उपासना का क्या संदेश देता है यह प्रसंग?

आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रसंग केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी देता है. श्रीराम जैसे आदर्श योद्धा को भी कठिन समय में मानसिक शक्ति की आवश्यकता पड़ी.