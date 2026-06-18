स्वर्ग की अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र ने श्राप से क्यों बनाया था पत्थर, तपस्या से क्या था संबंध, पढ़िए रोचक कथा

Ramayan Facts: सनातन धर्म का प्रमुख महाकाव्य रामायण अनेकों रोचक और रहस्यमयी प्रसंगों से भरा पड़ा है. यह धर्म ग्रंथ न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का भी मार्गदर्शक है. रामायण में जहां एक ओर अधर्म पर धर्म की विजय की गाथा है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे महान पात्रों का के बारे में भी बताया गया है, जिनका चरित्र त्याग, मर्यादा और शक्ति की मिसाल है. इन्हीं कथाओं में एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है, जिसमें एक स्वर्ग की अप्सरा को महर्षि विश्वामित्र (Vishwamitra) के श्राप के कारण पत्थर बनना पड़ा. अब सवाल होता है कि आखिर, स्वर्ग की अप्सरा को महर्षि विश्वामित्र ने अपने श्राप से पत्थर क्यों बना दिया था? इस कथा में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर, ऋषि विश्वामित्र कौन थे? रंभा कौन थी? क्यों विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई रंभा?

ऋषि विश्वामित्र कौन थे?

ऋषि विश्वामित्र प्राचीन भारत के महान ऋषि, तपस्वी और विद्वान माने जाते हैं. उनका जीवन अत्यंत प्रेरणादायक और संघर्षों से भरा रहा है. शुरुआत में वे एक शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम ‘कौशिक’ था. लेकिन, बाद में उन्होंने राज-पाट त्यागकर कठोर तपस्या के मार्ग को अपनाया और ऋषि बन गए. कहा जाता है कि, ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और साधना से अपार शक्तियां प्राप्त कीं. वे इतने प्रभावशाली बन गए कि उन्हें ‘ब्रह्मर्षि’ की उपाधि मिली, जो ऋषियों में सर्वोच्च मानी जाती है. यह उपाधि उन्हें महर्षि वशिष्ठ द्वारा दी गई थी.

राम और लक्ष्मण को शस्त्रों का दिया ज्ञान

ऋषि विश्वामित्र ने ही भगवान राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें राक्षसों से रक्षा के लिए अपने साथ वन में ले गए. साथ ही, वे गायत्री मंत्र के रचयिता भी माने जाते हैं, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मंत्र है.

कौन थी स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, स्वर्गलोक में कई अप्सरा रहती थीं, जो स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती थीं. इंद्र इन अप्सराओं को महान ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर भेजते थे. ये अप्सराएं इंद्र का मनोरंजन करती थीं. इसमें रंभा स्वर्गलोक की बेहद खूबसूरत अप्सरा मानी जाती थी. वह अपनी कामुक अदाओं के कारण इंद्रलोक में प्रसिद्ध थी. प्राचीन कथाओं के अनुसार, देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था. उस समुद्र मंथन में अप्सरा रंभा की उत्पत्ति हुई थी.

रावण की बहू थी अप्सरा रंभा

रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी भी थी. कुबेर और रावण भाई थे. इस रिश्ते से रावण की बहू रंभा थी. पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है. एक बार रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती की थी. इस कारण रंभा ने रावण को श्राप दे दिया था. अगर रावण बिना मर्जी के किसी स्त्री पर गलत नजर डालेगा. तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे.

विश्वामित्र ने रंभा को पत्थर बनने का श्राप क्यों दिया

पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है. एक बार ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे. विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र देव भयभीत हो गए थे. इंद्र ने रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा. रंभा अपनी कामुक अदाओं से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने लगी. थोड़े ही समय में विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई. इस पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए. उन्होंने रंभा को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दिया. इसके बाद स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा पत्थर की बन गई.

विश्वामित्र की तपस्या भंग क्यों करना चाहती थी रंभा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, अप्सरा रंभा (Rambha) खुद अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि देवताओं के राजा इंद्र (Indra) के आदेश पर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने गई थीं. कहा जाता है कि, विश्वामित्र कठोर तप में लीन थे और उनकी साधना से वे इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रहे थे कि इंद्र को अपना सिंहासन डोलता हुआ प्रतीत हुआ. देवताओं के राजा को भय था कि यदि विश्वामित्र की तपस्या पूरी हो गई, तो वे स्वर्ग की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं. इसी डर के कारण इंद्र ने पहले भी कई बार अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या भंग कराने की कोशिश की थी.

रंभा को कैसे मिली श्राप से मुक्ति

कहा जाता है. मूर्ति बनने के पश्चात रंभा ने शिव पार्वती की आराधना करना आरम्भ कर दिया. कई वर्षों तक आराधना करने के बाद शिव- पार्वती खुश हुए. रंभा को श्राप से मुक्त कर दिया.