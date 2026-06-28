रावण ने अपने पैरों के नीचे किस देवता को रखा था? लंकापति ने देवताओं को क्यों बनाया था बंदी, पढ़ें रोचक कथा

Ramayana Facts: रामायण में केवल श्रीराम के आदर्शों की ही नहीं, बल्कि रावण के अभिमान, अद्भुत पराक्रम और उसके पतन की भी अनोखी कथा छिपी है. ये सच है कि, रावण महान विद्वान, प्रकांड पंडित, शिवभक्त और बलशाली योद्धा था. कठोर तपस्या से मिले वरदानों ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने देवताओं तक को पराजित कर बंदी बना लिया. कहा जाता है कि उसने नवग्रहों को भी अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, ताकि उसका भाग्य हमेशा उसके पक्ष में रहे. लेकिन, शक्ति और ज्ञान के बावजूद उसका अहंकार बढ़ता गया. अंततः यही अभिमान उसके विनाश का कारण बना और भगवान श्रीराम के हाथों उसका अंत हुआ.

रावण से जुड़ी एक ऐसी ही रोचक कथा है कि उसने अपने महल की सीढ़ियों के नीचे नवग्रहों को दबाकर रखा था, ताकि हर बार सीढ़ियां चढ़ते समय उसके पैर उन पर पड़ें और ग्रह उसकी इच्छा के अनुसार काम करें. अब सवाल है कि आखिर, रावण ने अपने पैरों के नीचे किस देवता को रखा था? देवताओं को क्यों बना लिया था बंदी? आइए जानते हैं इस बारे में-

रावण ने किस देवता को पैरों के नीचे रखा था?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण ने अपने पराक्रम और तपस्या के बल पर नवग्रहों को पराजित कर दिया था. उसने उन्हें अपने राजमहल की सीढ़ियों के नीचे इस तरह लिटा दिया कि जब भी वह सिंहासन पर बैठने जाता, उसके पैर ग्रहों पर पड़ते. इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि ग्रह-नक्षत्र भी उसके अधीन हैं और उसके भाग्य को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है.

रावण ने शनिदेव को पैरों के नीचे क्यों रखा?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण ने अपने तप, बल और वरदानों के प्रभाव से कई देवताओं और नवग्रहों को अपने वश में कर लिया था. लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि उसने शनिदेव को अपने महल की सीढ़ियों के नीचे दबाकर रखा, ताकि उनकी अशुभ दृष्टि कभी उस पर न पड़े और उसका साम्राज्य अजेय बना रहे. रावण चाहता था कि ग्रह-नक्षत्र भी उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें. हालांकि, जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने शनिदेव को बंधन से मुक्त कराया. इसके बाद शनिदेव की दृष्टि रावण पर पड़ी और उसके पतन का समय निकट आ गया.

देवताओं को क्यों बना लिया था बंदी?

रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्माजी से कई वरदान प्राप्त किए थे. इन वरदानों के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था. उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और अनेक देवताओं को पराजित कर बंदी बना लिया. उसका उद्देश्य स्वयं को तीनों लोकों का सबसे बड़ा शासक सिद्ध करना था. कुछ पौराणिक वर्णनों के अनुसार, रावण ने कई देवताओं को अपने महल और लंका की सेवा में भी लगा दिया था.

शनिदेव की दृष्टि और विनाश का रहस्य

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे ऐसी स्थिति में रहें जिससे उसका पुत्र अजेय बने. सभी ग्रह उसकी आज्ञा मान गए, लेकिन शनिदेव ने अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ा-सा स्थान बदल लिया. इससे रावण क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव को बंदी बना लिया. बाद में जब हनुमान जी लंका पहुंचे और सीता माता की खोज करते हुए लंका में उत्पात मचाया, तब उन्होंने शनिदेव को बंधन से मुक्त कराया. मान्यता है कि, इसके बाद शनिदेव की दृष्टि रावण पर पड़ी और उसके पतन का समय शुरू हो गया.

अहंकार बना विनाश का कारण

रावण जितना महान विद्वान और शिवभक्त था, उतना ही वह अपने अहंकार का दास भी बन गया था. देवताओं को बंदी बनाना, ग्रहों को अपने पैरों के नीचे रखना और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना अंततः उसके विनाश का कारण बना. भगवान राम के हाथों उसका अंत केवल एक युद्ध की हार नहीं, बल्कि यह संदेश भी था कि शक्ति, ज्ञान और वैभव भी तब तक ही सार्थक हैं, जब तक उनके साथ विनम्रता और धर्म का पालन हो.