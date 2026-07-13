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हनुमान जी को क्यों कहा जाता है ‘बजरंगबली’? क्या है इस नाम के पीछे का रहस्य, रोचक है पौराणिक कथा

Ramayana Katha: हनुमान, पवनपुत्र, मारुति, अंजनेय, केसरीनंदन, संकटमोचन और महावीर... भगवान हनुमान के अनेक नाम हैं, लेकिन इनमें 'बजरंगबली' सबसे अधिक लोकप्रिय और श्रद्धापूर्वक लिया जाने वाला नाम माना जाता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी को 'बजरंगबली' क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस नाम के पीछे की रोचक पौराणिक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 13, 2026 3:47:44 PM IST

जानिए, हनुमान जी को बजरंबली क्यों कहा जाता है? (AI)
जानिए, हनुमान जी को बजरंबली क्यों कहा जाता है? (AI)


Ramayana Katha: हनुमान, पवनपुत्र, मारुति, अंजनेय, केसरीनंदन, संकटमोचन और महावीर… भगवान हनुमान के अनेक नाम हैं, लेकिन इनमें ‘बजरंगबली’ सबसे अधिक लोकप्रिय और श्रद्धापूर्वक लिया जाने वाला नाम माना जाता है. मंदिरों से लेकर भजन-कीर्तन और रामकथा तक, भक्त सबसे अधिक ‘जय बजरंगबली’ का ही जयकारा लगाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी को ‘बजरंगबली’ क्यों कहा जाता है? इस नाम का अर्थ क्या है और इसके पीछे कौन-सी पौराणिक कथा छिपी है? आइए जानते हैं इस नाम के पीछे की रोचक पौराणिक कथा-

‘बजरंगबली’ शब्द का क्या है अर्थ?

धर्म पुराणों के मुताबिक, ‘बजरंगबली’ दो शब्दों से मिलकर बना है, ‘वज्र’ (बजर) और ‘अंग’, यानी ऐसा शरीर जो वज्र के समान कठोर और अटूट हो. समय के साथ ‘वज्रांग’ शब्द का उच्चारण बदलकर ‘बजरंग’ हो गया. वहीं ‘बली’ का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली या पराक्रमी. इस तरह ‘बजरंगबली’ का अर्थ हुआ वज्र के समान मजबूत शरीर वाले महाबलशाली हनुमान.

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इंद्र के वज्र से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, बाल्यावस्था में हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी. उसी समय राहु भी सूर्य ग्रहण लगाने पहुंचा था. हनुमान जी को देखकर वह भयभीत हो गया और देवराज इंद्र से शिकायत की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया. वज्र का प्रहार उनकी ठोड़ी (हनु) पर लगा, जिससे वे धरती पर गिर पड़े और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए. इसी घटना के कारण उनका नाम ‘हनुमान’ भी पड़ा. ‘हनु’ का अर्थ ठोड़ी होता है.

फिर कैसे मिला वज्र जैसा शरीर?

अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए. उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया. इससे देवता, ऋषि और समस्त जीव-जगत संकट में पड़ गए. तब सभी देवता मिलकर पवनदेव को शांत करने पहुंचे. देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए. देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनका शरीर वज्र के समान अटूट और अभेद्य रहेगा. ब्रह्मा ने उन्हें कई दिव्य अस्त्रों से अवध्य होने का वर दिया, जबकि भगवान शिव और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अद्भुत शक्ति, बुद्धि, तेज और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया. इन्हीं वरदानों के कारण हनुमान जी का शरीर वज्र के समान शक्तिशाली माना गया और वे ‘बजरंगबली’ के नाम से विख्यात हुए.

रामायण में दिखाई उनकी अपार शक्ति

रामायण में हनुमान जी ने समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाया, लंका दहन किया, संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए और श्रीराम के सबसे महान सेवक के रूप में अपनी अद्भुत शक्ति व भक्ति का परिचय दिया. उनकी वीरता, अटूट साहस और भगवान राम के प्रति समर्पण ने ‘बजरंगबली’ नाम को और अधिक प्रसिद्ध बना दिया.

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