Home > धर्म > कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? ब्रह्मा जी ने क्यों दिया था निद्रा का वरदान, रोचक है इसके पीछे का प्रसंग

कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? ब्रह्मा जी ने क्यों दिया था निद्रा का वरदान, रोचक है इसके पीछे का प्रसंग

Ramayana Katha: हिन्दू महाकाव्य तमाम रोचक प्रसंगों से भरी है. इनमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनके बारे लोग या तो कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं. ऐसा ही एक प्रसंग रावण के भाई कुंभकर्ण के सोने से जुड़ा है. जब भी उसका नाम लिया जाता है, सबसे पहले उसकी लंबी नींद का ही जिक्र होता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुंभकर्ण को ऐसा वरदान क्यों मिला-

By: Lalit Kumar | Published: July 14, 2026 2:17:56 PM IST

जानिए, कुंभकर्ण की नींद का रहस्य. (AI)
जानिए, कुंभकर्ण की नींद का रहस्य. (AI)


Ramayana Katha: हिन्दू महाकाव्य तमाम रोचक प्रसंगों से भरी है. इनमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनके बारे लोग या तो कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं. ऐसा ही एक प्रसंग रावण के भाई कुंभकर्ण के सोने से जुड़ा है. जी हां, रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण अपनी असाधारण ताकत के साथ-साथ 6 महीने तक लगातार सोने की वजह से भी प्रसिद्ध है. जब भी उसका नाम लिया जाता है, सबसे पहले उसकी लंबी नींद का ही जिक्र होता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुंभकर्ण को ऐसा वरदान क्यों मिला, जिसकी वजह से वह 6-6 महीने तक सोता रहता था? क्या उसने स्वयं यह वरदान मांगा था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? दरअसल, इसके पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा है, जिसमें ब्रह्मा जी, देवी सरस्वती और देवताओं की चिंता का उल्लेख मिलता है. तो आइए जानते हैं कि, आखिर कुंभकर्ण की छह महीने की नींद का रहस्य क्या था.

कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा जी

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया. उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने का अवसर दिया. रावण ने स्वयं को लगभग अजेय बनाने वाला वरदान मांगा, जबकि विभीषण ने धर्म के मार्ग पर अडिग रहने और सदैव भगवान की भक्ति का वरदान मांगा. लेकिन, कुंभकर्ण का वरदान सबसे अलग था.

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देवता क्यों हो गए थे भयभीत?

जब कुंभकर्ण की बारी आई, तो सभी देवता चिंतित हो उठे. दरअसल, कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली था और यदि उसे भी रावण की तरह कोई अजेय वरदान मिल जाता, तो तीनों लोकों में भारी संकट खड़ा हो सकता था. ऐसी स्थिति में देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि किसी तरह कुंभकर्ण से ऐसा वरदान न मांगने दिया जाए, जिससे संसार को खतरा हो.

माता सरस्वती जी ने बदल दी वाणी

पौराणिक कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी के संकेत पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं. माना जाता है कि कुंभकर्ण ‘इंद्रासन’ (देवराज इंद्र का सिंहासन) मांगना चाहता था, लेकिन देवी सरस्वती के प्रभाव से उसकी वाणी बदल गई और उसके मुख से ‘निद्रासन’ या ऐसी वाणी निकली, जिसका अर्थ गहरी नींद से जुड़ा था. ब्रह्मा जी ने उसी के अनुरूप उसे लंबे समय तक सोने का वरदान दे दिया.

फिर छह महीने की नींद का वरदान कैसे बना?

कथा के अनुसार, जब रावण ने ब्रह्मा जी से अपने भाई के लिए प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने वरदान में थोड़ा परिवर्तन किया. उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण छह महीने तक गहरी नींद में रहेगा और फिर केवल एक दिन या थोड़े समय के लिए जागेगा, जिसके दौरान वह भोजन करेगा और अपने कार्य पूरे करेगा. इसके बाद वह फिर से छह महीने के लिए निद्रा में चला जाएगा. इसी कारण कुंभकर्ण को जगाने के लिए लंका में नगाड़े बजाए जाते थे, हाथियों को उसके ऊपर चलाया जाता था और अनेक प्रयास किए जाते थे.

रामायण में कैसे हुई मृत्यु?

लंका युद्ध के दौरान जब रावण की सेना लगातार पराजित होने लगी, तब मजबूरी में कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया गया. युद्धभूमि में उसने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया और वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया. अंततः भगवान श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध कर दिया.

Tags: Dharmramayana kathareligion news
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