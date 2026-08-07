राजा दशरथ को ‘चक्रवर्ती सम्राट’ क्यों कहा जाता था? कैसी थी श्रीराम के पिता की शक्ति, जिसने उन्हें बना दिया महान शासक

King Dasharatha Story: जब भी रामायण का नाम लिया जाता है, भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, माता सीता के त्याग और हनुमानजी की भक्ति की चर्चा जरूर होती है. मगर कुछ प्रसंग आज भी ऐसे हैं जिनको या तो लोग जानते नहीं हैं या फिर कम जानते हैं. ऐसा ही एक प्रसंग भगवान राम के पिता राजा दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट होने से जुड़ा है. क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्रीराम के पिता राजा दशरथ को ‘चक्रवर्ती सम्राट’ क्यों कहा जाता था? आखिर उनके पास ऐसी कौन-सी शक्ति थी, जिसने उन्हें सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का महान शासक बना दिया? क्या यह उपाधि केवल उनके विशाल साम्राज्य की वजह से मिली थी या इसके पीछे उनकी वीरता, धर्मपालन और दिव्य आशीर्वाद भी थे? पढ़िए रामायण में वर्णित इस रोचक कथा के बारे में-

क्या होता है चक्रवर्ती सम्राट?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, राजा दशरथ केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि ऐसे आदर्श शासक थे, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी. सनातन परंपरा में ‘चक्रवर्ती’ उस सम्राट को कहा जाता है, जिसका प्रभाव चारों दिशाओं तक हो और जिसे अनेक राजा अपनी स्वेच्छा से सर्वोच्च शासक के रूप में स्वीकार करें. ऐसे सम्राट केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं होते थे, बल्कि धर्म, न्याय, प्रजा-कल्याण और सुशासन के आदर्श भी माने जाते थे. राजा दशरथ इसी श्रेणी के शासक थे.

चारों दिशाओं में था प्रभाव

वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या का वर्णन एक समृद्ध और सुरक्षित राजधानी के रूप में मिलता है. राजा दशरथ के शासन में राज्य संपन्न था और उनकी सेना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती थी. अनेक राज्यों के राजा उनके प्रभाव को स्वीकार करते थे. यही कारण था कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त थी.

अद्भुत योद्धा थे राजा दशरथ

चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपनी असाधारण युद्धकला के लिए भी प्रसिद्ध थे. उनका मूल नाम ‘नेमि’ था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, वे ‘दश रथों के समान युद्ध करने वाले’ या एक साथ दसों दिशाओं में शत्रुओं का सामना करने में सक्षम माने जाते थे. कुछ परंपराओं में उनके नाम ‘दशरथ’ का संबंध इसी अद्भुत युद्ध कौशल से जोड़ा जाता है. हालांकि, इस नाम की अलग-अलग व्याख्याएं भी मिलती हैं.

एक अन्य प्रसिद्ध प्रसंग में वर्णन मिलता है कि, उन्होंने देवताओं की ओर से असुरों के विरुद्ध भी युद्ध किया था. इस युद्ध में रानी कैकेयी ने उनकी रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें दो वरदान दिए. यही वरदान आगे चलकर श्रीराम के वनवास का कारण बने.

धर्म और न्याय था सबसे बड़ा बल

राजा दशरथ की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनकी सेना नहीं, बल्कि उनका धर्मनिष्ठ स्वभाव था. वे प्रजा के सुख-दुख का पूरा ध्यान रखते थे और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे. उनके शासन में अयोध्या समृद्ध, सुरक्षित और खुशहाल थी. यही कारण है कि उनके राज्य को आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है.

पुत्रेष्टि यज्ञ और दिव्य आशीर्वाद

राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी. ऋषि वशिष्ठ के परामर्श पर उन्होंने महर्षि ऋष्यश्रृंग के नेतृत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया. यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को उनकी तीनों रानियों- कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा गया. इसके परिणामस्वरूप भगवान श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ. इसका सीधा मतलब है कि राजा दशरथ का जीवन केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से भी जुड़ा हुआ था.