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हनुमान जी ने पूरी लंका तो जला दी, लेकिन रावण का महल क्यों नहीं? हैरान कर देंगे इसके पीछे के 4 बड़े कारण

Ramayana Facts: रामायण का लंका दहन केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की पहली निर्णायक चेतावनी माना जाता है. रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका दहन के दौरान रावण का मुख्य महल क्यों नहीं जलाया? जानिए विभीषण, माता सीता, शिव भक्ति और रणनीति से जुड़े 4 प्रमुख धार्मिक कारण.

By: Lalit Kumar | Published: June 29, 2026 2:23:22 PM IST

जानिए, हनुमान जी ने रावण के महल में आग क्यों नहीं लगाई थी? (AI)
जानिए, हनुमान जी ने रावण के महल में आग क्यों नहीं लगाई थी? (AI)


Ramayana Facts: रामायण का लंका दहन केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की पहली निर्णायक चेतावनी माना जाता है. दरअसल, जब माता सीता का पता लगाकर लौटे हनुमान जी का रावण ने अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया. इसके बाद पवनपुत्र ने उसी आग को रावण के अहंकार के विनाश का माध्यम बना दिया. देखते ही देखते स्वर्णमयी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई. लेकिन, इस घटना से जुड़ा एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है. जब हनुमान जी पूरी लंका को जला सकते थे, तो उन्होंने रावण के भव्य राजमहल को क्यों नहीं जलाया?

धार्मिक ग्रंथों, रामायण के विभिन्न प्रसंगों और लोकमान्यताओं के अनुसार, यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि हनुमान जी की दूरदर्शिता, धर्मपालन और गहरी रणनीति का हिस्सा था. माना जाता है कि, इसके पीछे कई आध्यात्मिक और नीति से जुड़े कारण थे, जो यह दर्शाते हैं कि बजरंगबली केवल बल के ही नहीं, बल्कि बुद्धि, संयम और धर्म के भी प्रतीक थे. आइए जानते हैं वे 4 प्रमुख कारण, जिनकी वजह से लंका दहन के दौरान रावण का मुख्य राजमहल सुरक्षित रह गया.

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हनुमान जी ने पूरी लंका तो जला दी, लेकिन रावण का महल क्यों नहीं? हैरान कर देंगे इसके पीछे के 4 बड़े कारण

हनुमान जी ने इसलिए नहीं जलाया रावण का महल

रामभक्त विभीषण के सम्मान के लिए: लंका दहन के दौरान हनुमान जी की दृष्टि विभीषण के भवन पर पड़ी, जहां चारों ओर प्रभु श्रीराम का स्मरण और भगवान विष्णु के शंख, चक्र व गदा जैसे पवित्र प्रतीक दिखाई दे रहे थे. हनुमान जी समझ गए कि यह एक सच्चे भक्त का निवास है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान के दूत कभी भी उनके भक्त का अहित नहीं करते. यही कारण था कि विभीषण के घर और उसके आसपास के क्षेत्र को उन्होंने अग्नि से अछूता रखा.

माता सीता की सुरक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य: हनुमान जी लंका किसी विनाश के लिए नहीं, बल्कि माता सीता का पता लगाने और उन्हें श्रीराम का संदेश देने पहुंचे थे. माना जाता है कि रावण का राजमहल अशोक वाटिका के काफी निकट था. यदि महल पूरी तरह आग की चपेट में आ जाता, तो उसकी लपटें अशोक वाटिका तक पहुंच सकती थीं और माता सीता संकट में पड़ सकती थीं. इसलिए उन्होंने संयम बरतते हुए उस हिस्से को सुरक्षित रखा.

शिव भक्ति से जुड़ी धार्मिक मान्यता: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण भगवान शिव का परम उपासक था और उसके राजमहल में शिव की आराधना का विशेष स्थान था. हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार भी माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपने आराध्य से जुड़े स्थान का अनादर नहीं किया. उन्होंने केवल उस अहंकार और अधर्म का दहन किया, जिसने धर्म और मर्यादा को चुनौती दी थी.

रावण को दिया रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश: धार्मिक कथाओं के अनुसार, हनुमान जी का उद्देश्य पूरी लंका का अंत करना नहीं था, बल्कि रावण को यह एहसास कराना था कि श्रीराम की शक्ति के सामने उसकी स्वर्ण नगरी और सुरक्षा व्यवस्था टिक नहीं सकती. राजमहल को सुरक्षित छोड़कर उन्होंने एक गहरा संदेश दिया कि विनाश की शुरुआत हो चुकी है. महल बच सकता है, लेकिन अधर्म पर टिका हुआ साम्राज्य अधिक समय तक नहीं टिकेगा. यह रावण के अहंकार पर सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था.

Tags: astroDharmramayana factsreligion news
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