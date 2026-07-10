संजीवनी पर्वत लेकर उड़ते हनुमान पर भरत ने क्यों चलाया बाण? सच्चाई जानने पर फिर कैसे ही मदद, पढ़ें रोचक कथा

Ramayana Katha: रामायण केवल भगवान श्रीराम और रावण के युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं. इन्हीं में से एक है वह घटना, जब अयोध्या में तपस्वी जीवन जी रहे भरत ने अनजाने में संजीवनी पर्वत लेकर उड़ रहे हनुमान जी पर बाण चला दिया. बेशक यह घटना चौंकाने वाली लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद रोचक और भावुक है. इस रोचक प्रसंग में भरत का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य, हनुमान जी की श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति और दोनों के बीच का अद्भुत सम्मान देखने को मिलता है. सच्चाई सामने आने के बाद जो हुआ, वह इस कथा को रामायण के सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक प्रसंगों में शामिल कर देता है.

लक्ष्मण को बचाने के लिए निकले थे हनुमान

बात लंका युद्ध के समय की है. उस दौरान मेघनाद (इंद्रजीत) के शक्तिबाण से शेषावतार लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए. किसी तरह लंका से वैद्य सुषेण को लाया गया. इसके बाद सुषेण ने बताया कि सूर्योदय से पहले हिमालय स्थित द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाना ही उन्हें बचाने का एकमात्र उपाय है. समय कम था, इसलिए हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि की ओर रवाना हो गए.

नहीं पहचान पाए संजीवनी तो उठा लाए पूरा पर्वत

वैद्य सुषेण की बात सुन हनुमान जी बिना किसी देरी के द्रोणगिरी पर्वत पहुंच गए. इस दौरान हनुमान जी संजीवनी बूटी की सही पहचान नहीं कर सके. समय लगातार निकलता जा रहा था. इसके बाद उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले.

भरत ने हनुमान पर क्यों चला दिया बाण?

उधर, अयोध्या के नंदीग्राम में भरत भगवान श्रीराम की प्रतीक्षा करते हुए तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे. तभी उन्होंने आकाश में एक विशाल पर्वत उड़ते देखा. उन्हें लगा कि कोई मायावी राक्षस किसी अनिष्ट उद्देश्य से अयोध्या की ओर बढ़ रहा है. राज्य की रक्षा के लिए भरत ने बिना फल वाला (कुंद) बाण चलाया. वह बाण हनुमान जी को लगा और वे पर्वत सहित धरती पर आ गिरे. गिरते समय उनके मुख से ‘जय श्रीराम’ निकला.

सच्चाई जानकर भरत हुए भावुक

हनुमान जी के मुख से बड़े भाई श्रीराम का नाम सुनते ही भरत फौरन उनके पास पहुंचे. इसके बाद हनुमान ने उन्हें लक्ष्मण के बारे में बताया. जब उन्हें पता चला कि वे श्रीराम के परम भक्त हनुमान हैं और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी पर्वत लेकर जा रहे हैं, तो भरत को अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ. उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका सम्मान किया.

भरत ने कैसे की हनुमान जी की मदद

समय की गंभीरता को देखते हुए भरत ने अपने दिव्य बाण पर हनुमान जी को पर्वत सहित बैठने का आग्रह किया, ताकि वे कुछ ही क्षणों में लंका पहुंच जाएं. हालांकि, हनुमान जी ने भरत के प्रेम और सम्मान को स्वीकार करते हुए विनम्रता से कहा कि श्रीराम की कृपा से वे स्वयं समय पर पहुंच जाएंगे. इसके बाद वे पुनः आकाश मार्ग से उड़कर लंका पहुंचे और संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण के प्राण बच गए.