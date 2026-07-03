Home > धर्म > पिता बाली की मृत्यु के बाद भी अंगद ने श्रीराम का साथ क्यों दिया? फिर उसे ही दूत बनाकर लंका क्यों भेजा, रोचक है कथा

पिता बाली की मृत्यु के बाद भी अंगद ने श्रीराम का साथ क्यों दिया? फिर उसे ही दूत बनाकर लंका क्यों भेजा, रोचक है कथा

Ramayana Facts: रामायण में अंगद का नाम वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वामिभक्ति के लिए लिया जाता है. लेकिन, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि, जब भगवान श्रीराम ने बाली का वध किया था, तो फिर उसके पुत्र अंगद ने श्रीराम का साथ क्यों दिया? इतना ही नहीं, लंका युद्ध से पहले श्रीराम ने शांति प्रस्ताव लेकर रावण के पास दूत बनाकर अंगद को ही क्यों भेजा? आइए जानते हैं इन प्रसंगों से जुड़े तथ्य-

By: Lalit Kumar | Published: July 3, 2026 2:26:53 PM IST

जानिए, बाली का वध करने के बाद भी उसके पुत्र अंगद ने भगवान राम का साथ क्यों दिया? (AI)
जानिए, बाली का वध करने के बाद भी उसके पुत्र अंगद ने भगवान राम का साथ क्यों दिया? (AI)


Ramayana Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आमतौर पर जब भी रामायण की बात होती है, तो श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास का उल्लेख जरूर किया जाता है. इस दौरान वानर सेना ने राम जी का बखूबी साथ निभाया. सेना में हनुमान जी, जाम्बवन्त और अंगद जैसे   एक से बढ़कर एक सूरमा थे.  रामायण में अंगद का नाम वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वामिभक्ति के लिए लिया जाता है. लेकिन, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि, जब भगवान श्रीराम ने बाली का वध किया था, तो फिर उसके पुत्र अंगद ने श्रीराम का साथ क्यों दिया? इतना ही नहीं, लंका युद्ध से पहले श्रीराम ने शांति प्रस्ताव लेकर रावण के पास दूत बनाकर अंगद को ही क्यों भेजा? आइए जानते हैं इन प्रसंगों से जुड़ी रोचक कथाएं-

भगवान राम ने क्यों किया बाली का वध?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष हुआ, तब भगवान श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का वध किया. बाली ने अंतिम समय में श्रीराम से प्रश्न भी किया कि उन्होंने छिपकर उस पर बाण क्यों चलाया. श्रीराम ने धर्म और राजधर्म के आधार पर अपने निर्णय का कारण बताया. कहा जाता है कि, उनके उत्तर से बाली संतुष्ट हो गया और अपने पुत्र अंगद को श्रीराम तथा सुग्रीव का साथ देने की सलाह देकर प्राण त्याग दिए.

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बाली की मृत्यु के बाद माता तारा ने भी अंगद को समझाया कि व्यक्तिगत शोक से ऊपर उठकर धर्म और सत्य का साथ देना ही उचित है. इसके बाद सुग्रीव किश्किंधा के राजा बने और अंगद को युवराज घोषित किया गया. अंगद ने अपने पिता की वीरता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य और धर्म दोनों के प्रति निष्ठा दिखाई.

पिता बाली की मृत्यु के बाद भी अंगद ने श्रीराम का साथ क्यों दिया? फिर उसे ही दूत बनाकर लंका क्यों भेजा, रोचक है कथा

सीता की खोज के लिए अंगद की क्षमता पर जताया विश्वास?

जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई, तब दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व अंगद को सौंपा गया. इससे स्पष्ट होता है कि सुग्रीव और श्रीराम दोनों को उनकी क्षमता और नेतृत्व पर पूरा विश्वास था. खोज के दौरान जब समय सीमा समाप्त होने लगी और सीता का कोई पता नहीं चला, तब अंगद ने स्वयं को असफल मानते हुए प्राण त्यागने का संकल्प तक ले लिया. बाद में जटायु के भाई सम्पाती ने बताया कि माता सीता लंका में हैं, जिसके बाद पूरी वानर सेना को नई दिशा मिली और हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे.

श्रीराम ने अंगद को ही दूत बनाकर लंका क्यों भेजा?

लंका पर आक्रमण से पहले भगवान श्रीराम ने युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया. इसके लिए उन्होंने अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा. अंगद का चयन केवल उनकी वीरता के कारण नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से भी किया गया. उन्होंने रावण को समझाया कि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे और अनावश्यक युद्ध से बचे. लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा रहा.

…जब रावण की सभा में अंगद ने जमा लिया था पैर

इसी प्रसंग में लोकपरंपराओं और रामचरितमानस में वर्णित प्रसिद्ध घटना आती है, जब अंगद ने सभा में अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी कि यदि कोई उसका पैर हटा दे, तो श्रीराम बिना युद्ध लौट जाएंगे. रावण के पराक्रमी योद्धा भी उनका पैर नहीं हिला सके. यह घटना अंगद के आत्मविश्वास और श्रीराम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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