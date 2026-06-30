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अंगद ने प्राण त्यागने का क्यों लिया था संकल्प? फिर जटायु के भाई ने कैसे की मदद, जानिए माता सीता की खोज का रोचक प्रसंग

Ramayana Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ 'रामायण' तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. इसमें एक ऐसी भी प्रसंग आया जब बालि पुत्र अंगद को प्राण त्यागने का भी संकल्प लेना पड़ा. लेकिन, जटायु के भाई संपाती ने उनकी मदद की. जानिए, कैसे माता सीता की खोज में वानर सेना की मदद की.

By: Lalit Kumar | Published: June 30, 2026 1:08:40 PM IST

जानिए, बालि पुत्र अंगद को क्यों लेना पड़ा प्राण त्यागने का संकल्प. (AI)
जानिए, बालि पुत्र अंगद को क्यों लेना पड़ा प्राण त्यागने का संकल्प. (AI)


Ramayana Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आमतौर पर जब भी रामायण की बात होती है, तो श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास का उल्लेख जरूर किया जाता है. महाकाव्य रामायण में माता सीता की खोज का प्रसंग साहस, धैर्य और प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता है. जब सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा, तब दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी हनुमान, अंगद, जाम्बवान, नील और अन्य वीर वानरों को सौंपी गई. लंबे समय तक खोज करने के बावजूद जब माता सीता का कोई पता नहीं चला, तो पूरी टोली निराश हो गई. इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया, जब युवराज अंगद ने प्राण त्यागने तक का संकल्प तक ले लिया. लेकिन तभी जटायु के बड़े भाई संपाती की एंट्री ने पूरी कहानी बदल दी. अब सवाल है कि आखिर, बालि पुत्र अंगद ने क्यों लिया प्राण त्यागने का संकल्प? फिर जटायु के भाई ने कैसे की वानर सेना की मदद? पढ़िए माता सीता की खोज से जुड़ा रोचक प्रसंग-

सीता खोज की समय सीमा पूरी होने पर अंगद हुए निराश

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, बालि पुत्र अंगद ने माता सीता की खोज में असफल होने के कारण प्राण त्यागने (प्रायोपवेश) का संकल्प लिया था. बता दें कि, जब सुग्रीव ने हनुमान, अंगद, जाम्बवान और अन्य वानरों को दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए भेजा था. उन्होंने एक निश्चित समय सीमा तय की थी और कहा था कि यदि समय पर लौटकर सीता का समाचार नहीं मिला, तो कठोर दंड मिलेगा. वानर दल ने जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में बहुत खोज की, लेकिन जब तय समय बीत गया और माता सीता का कोई पता नहीं चला, तो सभी निराश हो गए. 

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अंगद ने क्यों लिया प्रायोपवेश का संकल्प

युवराज अंगद को लगा कि अब वे न तो भगवान श्रीराम के सामने जा सकते हैं और न ही सुग्रीव के पास लौट सकते हैं. उन्हें यह भी भय था कि सुग्रीव उनके पिता बालि के पुत्र होने के कारण उन्हें क्षमा नहीं करेंगे. अंगद ने अपने साथियों से कहा कि असफल होकर लौटने से बेहतर है कि वे वहीं उपवास करके प्राण त्याग दें. इसी निराशा में अंगद ने समुद्र तट पर बैठकर प्रायोपवेश (उपवास करके प्राण त्यागने) का संकल्प ले लिया. उनके साथ अन्य वानर भी वहीं बैठ गए. इसके बाद सभी वानर समुद्र तट पर बैठ गए और निराशा में आगे का रास्ता सोचने लगे.

जटायु के भाई संपाती ने कैसे की मदद

अंगद जब प्रायोपवेश में बैठ गए तो पूरी वानर सेना निराश हो गई. इसी दौरान जटायु के बड़े भाई संपाती वहां पहुंचते हैं. उन्होंने वानरों से पूरी घटना सुनी. जब उन्हें पता चला कि जटायु ने माता सीता की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, तो वे भावुक हो उठे. इसके बाद संपाती ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि माता सीता लंका की अशोक वाटिका में हैं. संपाती की इस जानकारी ने वानर दल में फिर से उत्साह भर दिया. 

अत्यंत दूर तक देखने में सक्षम थी संपाती की दृष्टि  

धार्मिक मान्यता के अनुसार, यद्यपि संपाती उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी दृष्टि अत्यंत दूर तक देखने में सक्षम थी. उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि माता सीता लंका की अशोक वाटिका में हैं और रावण ने उन्हें वहीं बंदी बनाकर रखा है. संपाती ने वानरों को समुद्र पार लंका जाने का मार्ग भी बताया. इसके बाद जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे.

संपाती की मदद से बदली पूरी दिशा

संपाती से मिली इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वानर सेना में फिर से उत्साह भर गया. इसके बाद जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और फिर पवनपुत्र ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया. यही प्रसंग आगे चलकर लंका दहन और श्रीराम की विजय का आधार बना.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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