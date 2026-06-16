त्याग, मर्यादा और शक्ति की मिसाल… कौन थीं सुलोचना? जिनकी पति भक्ति के आगे झुक गई थी पूरी वानर सेना

Ramayan Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. यह धर्म ग्रंथ न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का भी मार्गदर्शक है. रामायण महाकाव्य में जहां एक ओर अधर्म पर धर्म की विजय की गाथा है, वहीं दूसरी ओर इसमें कई ऐसे महान पात्रों का के बारे में भी बताया गया है, जिनका चरित्र त्याग, मर्यादा और शक्ति की मिसाल है. ऐसा ही एक नाम है सुलोचना, जिनकी पतिभक्ति और साहस की कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है. बता दें कि, सुलोचना रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत की पत्नी थीं.

लंका का युवराज मेघनाद एक पराक्रमी योद्धा था, जिसने देवताओं तक को परास्त किया था. जब राम की सेना से युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद का वध हुआ, तब सुलोचना के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उसका धड़ लंका में गिरा और सिर श्रीराम की सेना के पास रह गया. कहते हैं कि जब सुलोचना को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला. इसके बाद जो हुआ, वह सतीत्व की सबसे बड़ी कथा बन गया. बाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध के बारे में विस्तार से बताया गया है, आइए यहां उससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं-

कौन थीं सुलोचना?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सुलोचना (अर्थात सुंदर नेत्रों वाली) नागराज शेषनाग की पुत्री थीं. लंका के युवराज मेघनाद से उनका विवाह हुआ था. वे रामायण की एक महान और आदर्श नारी के साथ अपनी पतिभक्ति, त्याग और मर्यादा के लिए जानी जाती हैं. इसके बाद जब राम-रावण युद्ध में मेघनाद का वध हुआ, तब सुलोचना ने असाधारण धैर्य और साहस का परिचय दिया.

सच्ची पत्नी हूं… कटा धड़ बताएगा सिर कहां है

रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणो अव्ययः।।

तस्याहं शरणं यामि यस्य भर्ता हतो रणे।।

धर्म ग्रंथों में वर्णित इस प्रसंगों के अनुसार, जब मेघनाद का धड़ लंका में सुलोचना के पास पहुंचा, तो रावण ने इसे राम की माया कहा. तब सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से कहा कि अगर मैं सच्ची पत्नी हूं, तो यह धड़ खुद लिखकर बताएगा कि उसका सिर कहां है. तब उस निर्जीव धड़ के हाथ ने लिखकर बताया कि उसका सिर श्री राम के शिविर में है. रावण ने सुलोचना को राम के पास जाने से रोका, लेकिन सुलोचना ने कहा कि जो पूरे जगत के स्वामी हैं, उनके पास जाने में कैसा संकोच? चौपाई के अनुसार सुलोचना कहती हैं कि, ‘राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे स्वयं अविनाशी भगवान नारायण हैं. मैं उनकी शरण में जाती हूं, जिनके (हाथों) मेरे पति का युद्ध में वध हुआ है.

सुलोचना की पतिभक्ति देख झुक गई वानर सेना

नमोऽस्तु रामाय सक्ष्मणाय देव्या च तस्यै जनकात्मजायै।।

यत्पादपद्मप्रणतेन मूर्ध्ना मृतोऽपि जीवत्युत लक्ष्मणेन।।

लंकापति रावण के मना करने के बाद भी सुलोचना अकेले ही भगवान राम के शिविर की ओर चल पड़ीं. वह युद्धभूमि तक पहुंचीं और अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर विलाप करने लगीं. जब वानर सेना ने रावण की बहू को रामजी के शिविर की ओर आते देखा, तो सब हैरान रह गए. शिविर पहुंचते ही, सुलोचना ने श्रीराम से कहा कि ‘हे प्रभु मैं यहां युद्ध या न्याय मांगने नहीं, बल्कि अपने मृत पति का सिर लेने आई हूं’ ताकि मैं सती हो सकूं. पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, फिर सभी यह देखकर हैरान रह गए कि, कटा सिर हंस या बोल भी सकता है. तब सुलोचना के कहने पर जब सिर के पास दीपक लाया गया, तो वह कटा सिर जोर से हंस पड़ा. इस दृश्य को देखकर साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु राम और उनकी सेना ने सुलोचना के पातिव्रत्य धर्म को नमन किया.

मर्यादा के साथ पति के साथ सती

सुलोचना की कथा रामायण में पतिव्रता धर्म, त्याग और समर्पण की चरम सीमा को दर्शाती है. बता दें कि, जब मेघनाथका वध युद्ध में हुआ, तब सुलोचना गहरे शोक में डूब गईं. लेकिन उन्होंने केवल विलाप ही नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य और मर्यादा का भी पालन किया. सुलोचना के कहने पर भगवान राम ने आदर के साथ मेघनाद का कटा हुआ सिर उन्हें सौंप दिया. हालांकि, शेष अवतार लक्ष्मण बहुत दुख हुए कि उन्होंने एक ऐसी महान नारी का सुहाग छीना. लेकिन, श्रीराम ने सबको समझाया कि यह नियति और धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था. सुलोचना पति का सिर लेकर समुद्र तट पर आईं और अग्नि तैयार कर अपने पति के साथ सती हो गईं.