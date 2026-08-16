Home > धर्म > बेटों के होते हुए… माता सीता ने क्यों किया ससुर राजा दशरथ का पिंडदान! बहू को यह कर्म करना कितना सही?

बेटों के होते हुए… माता सीता ने क्यों किया ससुर राजा दशरथ का पिंडदान! बहू को यह कर्म करना कितना सही?

Mata Sita Pind Daan katha: रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार, माता सीता ने ही अपने ससुर का गया जी में पिंडदान किया था. ऐसे में सवाल उठता है कि, जब राजा दशरथ के चार पुत्र- राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, तो फिर माता सीता को अपने ससुर का पिंडदान क्यों करना पड़ा? क्या बहू द्वारा ससुर का पिंडदान करना धर्मसम्मत था या इसके पीछे कोई विशेष परिस्थिति थी? पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 12:44:40 PM IST

माता सीता को अपने ससुर का पिंडदान क्यों करना पड़ा? (AI)
माता सीता को अपने ससुर का पिंडदान क्यों करना पड़ा? (AI)


Mata Sita Pind Daan katha: रामायण से जुड़ी कई कथाएं ऐसी हैं, जिनमें धर्म, कर्तव्य और रिश्तों की गहरी तस्वीर दिखाई देती है. ऐसी ही एक रोचक कथा माता सीता और राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ी है. रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार, माता सीता ने ही अपने ससुर का गया जी में पिंडदान किया था. ऐसे में सवाल उठता है कि, जब राजा दशरथ के चार पुत्र- राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, तो फिर माता सीता को अपने ससुर का पिंडदान क्यों करना पड़ा? क्या बहू द्वारा ससुर का पिंडदान करना धर्मसम्मत था या इसके पीछे कोई विशेष परिस्थिति थी? पढ़िए रोचक कथा-

गया में पिंडदान करने पहुंचे थे राम-सीता-लक्ष्मण

लोककथा के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गया पहुंचे थे. यहां राजा दशरथ के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने की बात सामने आती है. मान्यता है कि, उस समय भगवान राम पिंडदान की सामग्री जुटाने के लिए कहीं गए थे और माता सीता फल्गु नदी के तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं.

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सीता के सामने प्रकट हुए राजा दशरथ

कहा जाता है कि, माता सीता को वहां राजा दशरथ की आत्मा के दर्शन हुए. दशरथ ने अपनी बहू सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया. उस समय राम वहां मौजूद नहीं थे और श्राद्ध का समय निकलने की स्थिति थी. ऐसे में माता सीता ने परिस्थिति को समझते हुए फल्गु नदी की रेत से पिंड तैयार किए और अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया. 

दशरथ की आत्मा ने पिंड को किया स्वीकार

लोकमान्यता के अनुसार, दशरथ की आत्मा ने उस पिंड को स्वीकार किया और सीता को आशीर्वाद दिया. सीता का पिंडदान केवल एक बहू द्वारा निभाया गया कर्म नहीं, बल्कि परिस्थिति में धर्म और पारिवारिक कर्तव्य निभाने का उदाहरण है.

जब राम ने नहीं माना विश्वास…

कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके बाद आता है. जब भगवान राम लौटे तो उन्हें बताया गया कि सीता ने दशरथ का पिंडदान कर दिया है. राम को यह बात सहज रूप से स्वीकार नहीं हुई. तब सीता ने अपने द्वारा किए गए पिंडदान की गवाही देने के लिए वहां मौजूद कुछ प्राकृतिक और जीवित साक्षियों का उल्लेख किया.

लोककथा में फल्गु नदी, वटवृक्ष, गाय और केतकी के फूल आदि से गवाही देने को कहा. मान्यता है कि, कुछ साक्षियों के अपने पक्ष में न बोलने पर सीता ने उन्हें शाप दिया, जबकि वटवृक्ष को आशीर्वाद मिला. गया के अक्षयवट से जुड़ी परंपरा को भी इसी कथा से जोड़ा जाता है.

क्या बहू का ससुर का पिंडदान करना सही था?

यह प्रसंग लोककथा और धार्मिक परंपरा के रूप में जाना जाता है. अलग-अलग ग्रंथों और क्षेत्रीय परंपराओं में इसकी कथा के विवरण अलग मिलते हैं. इसलिए इसे हर स्थिति में लागू होने वाले धार्मिक नियम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

धर्म ग्रंथों की मानें तो, जब सामने कोई अपना और पूज्य व्यक्ति हो तथा समय पर कर्तव्य निभाने वाला कोई अन्य मौजूद न हो, तो निष्ठा और श्रद्धा से किया गया कर्म भी महत्वपूर्ण हो सकता है. माता सीता ने यहां बहू होने से पहले एक परिवार की सदस्य और धर्म निभाने वाली स्त्री के रूप में जिम्मेदारी दिखाई.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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