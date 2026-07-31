रावण की बहन शूर्पणखा का असली नाम क्या था? राक्षसी को क्यों बदलना पड़ा था नाम, फिल्म में दिखेगा रामायण का ये प्रसंग

Ramayana Facts: फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ की रिलीज को लेकर दर्शकों में लगातार उत्सुकता बढ़ रही है. इसी के साथ रामायण के उन किरदारों की कहानियां भी चर्चा में हैं, जिनके बिना महाकाव्य की कथा अधूरी है. इन्हीं में एक नाम है शूर्पणखा का. शूर्पणखा का नाम आता है, आंखों के सामने एक ऐसी राक्षसी की छवि उभरती है, जिसकी वजह से लंका और अयोध्या के बीच महायुद्ध की नींव पड़ी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम से वह पूरी दुनिया में जानी गई, वह उसका जन्म का नाम नहीं था? किस वजह से उन्हें शूर्पणखा कहा जाने लगा? पंचवटी में राम-लक्ष्मण से हुई उनकी मुलाकात ने कैसे आगे की कहानी बदल दी? ‘रामायण पार्ट 1’ की रिलीज के बीच जानिए इस चर्चित किरदार से जुड़ी रोचक कथा-

कौन थीं शूर्पणखा?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थीं. कुछ लोकप्रिय कथाओं में उनका जन्म नाम मीनाक्षी बताया गया है. ‘मीनाक्षी’ का अर्थ होता है मछली के आकार जैसी सुंदर आंखों वाली. इस नाम से उनकी सुंदरता का संकेत मिलता है. वहीं, कुछ अन्य लोककथाओं में उनका नाम चंद्रनखा भी मिलता है. कहा जाता है कि उनके नाखून चंद्रमा की आकृति जैसे सुंदर थे, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया था. हालांकि, अलग-अलग रामायण परंपराओं में उनके नाम और जीवन से जुड़ी कथाओं में अंतर देखने को मिलता है.

मीनाक्षी से शूर्पणखा बनने के पीछे की वजह?

लोकप्रिय पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण की बहन का जन्म नाम मीनाक्षी था. कहा जाता है कि उनकी आंखें बेहद सुंदर थीं, इसलिए उन्हें यह नाम मिला, जिसका अर्थ है- मछली के समान सुंदर आंखों वाली. बाद में उनके बड़े और तीखे नाखूनों के कारण उन्हें ‘शूर्पणखा’ कहा जाने लगा. संस्कृत में ‘शूर्प’ का अर्थ अनाज साफ करने वाला सूप और ‘नख’ का अर्थ नाखून होता है. हालांकि, मीनाक्षी से शूर्पणखा बनने की यह कथा मुख्यतः लोकपरंपराओं में मिलती है. वाल्मीकि रामायण में वह स्वयं अपना परिचय ‘शूर्पणखा’ नाम से देती हैं.

राम और लक्ष्मण से कहां हुई मुलाकात?

रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे. इसी दौरान शूर्पणखा वहां पहुंचीं. वाल्मीकि रामायण में वह राम से बातचीत करते हुए स्वयं को राक्षसी और रूप बदलने में सक्षम बताती हैं. उन्होंने भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा. राम ने स्वयं को विवाहित बताते हुए उन्हें लक्ष्मण के पास जाने को कहा. इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया. तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी.

यहीं से बदल गई रामायण की कहानी

अपमानित शूर्पणखा अपने भाई खर-दूषण के पास पहुंचीं. आगे चलकर घटनाओं की श्रृंखला में खर-दूषण का वध हुआ और शूर्पणखा ने रावण को सीता के बारे में बताया. इसके बाद रावण ने माता सीता के हरण की योजना बनाई. यही कारण है कि शूर्पणखा को रामायण के उन पात्रों में गिना जाता है जिनकी एक घटना ने आगे की पूरी कथा की दिशा बदल दी.

फिल्म के प्रसंगों को जानने की दिलचस्पी बढ़ी

फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों के बीच रामायण के प्रमुख पात्रों और प्रसंगों को जानने की दिलचस्पी भी बढ़ी है. शूर्पणखा का प्रसंग इसी वजह से खास है, क्योंकि पंचवटी की एक घटना आगे चलकर खर-दूषण के वध, सीता हरण और अंततः लंका युद्ध की घटनाओं से जुड़ती चली जाती है. हालांकि, फिल्म में इस प्रसंग को किस तरह और कितनी विस्तार से दिखाया जाएगा, यह उसके आधिकारिक प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगा.