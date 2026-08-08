रामायण का वो खौफनाक संगीत! जब दर्द में डूबे रावण ने अपने ही शरीर को बनाया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शिवजी से जुड़ी है कथा

Ravana and Lord Shiva: लंकापति रावण शक्तिशाली राजा, महान विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था. उसे चारों वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था. वह कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ वीणा वादक भी था. उसके व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मान्यता है कि, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने ऐसी कठोर तपस्या की, कि जब उसकी साधना में कोई बाधा आई, तो उसने अपने शरीर के अंगों तक को भगवान की भक्ति का माध्यम बना दिया. इसी कथा से जुड़ा है एक अनोखे वाद्य यंत्र का प्रसंग, जिसे परंपरा में ‘रावणहत्था’ से जोड़ा जाता है. हालांकि, अलग-अलग ग्रंथों और लोकपरंपराओं में इस कथा के विवरण अलग मिलते हैं. अब सवाल है कि आखिर, क्या था वह प्रसंग… जब रावण ने अपने दर्द को ही संगीत में बदल दिया था? पढ़िए इस रोचक कथा को.

शिव भक्ति में डूबा था रावण

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण भगवान शिव का परम भक्त था. वह अपनी शक्ति और विद्वता के साथ-साथ शिव की आराधना के लिए भी प्रसिद्ध था. एक समय की बात है कि, रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के पास घोर तपस्या करने के लिए पहुंचा. जब रावण की तपस्या लंबे समय तक सफल नहीं हुई तो उसने अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प लिया. उसने अपने सिर अर्पित करने शुरू किए. उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया.

दर्द को बना दिया भक्ति का संगीत

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा. जैसे ही वह पर्वत उठाने लगा तो माता गौरा घबरा उठीं. इस पर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत का भार बढ़ा दिया था. इससे रावण उसके नीचे दबने लगा. असहनीय पीड़ा के बावजूद उसने हार नहीं मानी. कहते हैं, उसने अपने शरीर की नसों को वीणा के तारों की तरह उपयोग कर शिव की स्तुति में अद्भुत संगीत रचा. यही भक्ति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी मानी गई. इस प्रसंग में रावण का दर्द भी भक्ति और संगीत का स्वर बन गया. यही वजह है कि, रावण को कुछ लोकपरंपराओं में संगीत और वाद्य कला का जानकार भी माना जाता है. रावणहत्था को भी इसी कथा से जोड़ा जाता है.

रावण की भक्ति से जुड़ा शिव तांडव स्तोत्र

रावण की शिव भक्ति का सबसे रोचक उल्लेख शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ा है. धार्मिक परंपरा में इसे रावण की रचना माना जाता है. इसमें भगवान शिव के स्वरूप, उनकी जटाओं, तांडव और दिव्य शक्ति का वर्णन मिलता है. कहा जाता है कि, रावण की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे कई शक्तियां प्रदान कीं.